Per Lucia e Antonio 74 anni di vita e amore

Si amano da 74 anni. Si sposarono 71 anni fa giovanissimi, quando lei aveva 16 anni, lui 25 e avevano già un bambino di quattro mesi. Antonio Giordano 96 anni e Lucia Boccia 87, entrambi originari di Salerno, dal 1997 abitano a Gatteo Mare. La loro è una storia molto curiosa e per molti versi anche drammatica. Racconta Lucia: "Tutto cominciò quando ci innamorammo. Io lavoravo nella sua fabbrica di imballaggio di arance, frutta fresca e frutta secca esportata in tutto il mondo e ogni giorno partiva un treno delle Ferrovie dello Stato carico e diretto in tutta Europa. Dopo due mesi il mio sguardo incrociò quello di Antonio e fu un colpo di fulmine di quelli che bruciano. Io non sapevo che era il figlio del padrone. Un amore molto contrastato dalle due famiglie. La sua perché io ero un’operaia e la mia perché lui era troppo grande di età per me e troppo benestante. Ma all’amore non si comanda e così dopo un anno nacque il nostro primo figlio e tre mesi dopo, il 25 marzo 1952, ci siamo sposati a Salerno nella chiesa della Madonna dell’Annunziata a mezzogiorno".

Abitarono a Pompei dove purtroppo a nove mesi il bambino morì: "Antonio trovò lavoro come direttore in una fabbrica di conserve e io dal 1955 al 1967 misi al mondo altri sette figli, tutti voluti, amati e cresciuti con amore - continua Lucia -. Nel 1969 siamo emigrati in Svizzera dove entrambi abbiamo lavorato in una fabbrica metallurgica. Dal 1981 fino alla pensione, nel 1997, ho avuto una tintoria, una merceria e una boutique per bambini. Ogni estate dal 1982 venivamo in vacanza a Gatteo Mare, ci siamo innamorati di questa località turistica e abbiamo comprato casa, ventisette anni fa".

Con le famiglie d’origine, i nipoti figli dei fratelli e sorelle, c’è sempre stato un ottimo rapporto. "Ma la grandissima soddisfazione è che i nostri sette figli, dei quali sei abitano in Svizzera e una a Cesenatico, ci hanno regalato nove nipoti sette dei quali abitano in Svizzera e due a Cesenatico e poi sei pronipoti che risiedono tutti in Svizzera e che noi adoriamo". Lucia che parla molto, mentre Antonio ascolta e condivide sempre tutto, rimarca l’importanza del loro amore nato 74 anni fa: "Ci amiamo e ci vogliamo bene come quando scoccò quella scintilla di fuoco. Anzi oggi ci vogliamo ancora più bene e il nostro amore è sempre più forte. E’ così grande che sogniamo di morire insieme ed essere sepolti nella stessa bara. Con i nostri sette figli ci sentiamo tutti i giorni. Sono loro che ci chiamano sempre e si preoccupano per la nostra salute, se abbiamo mangiato e preso le medicine. Ora siamo in festa perchè siamo grandi tifosi del Napoli e non ci perdiamo una partita della nostra squadra".