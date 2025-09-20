Per mister Mignani Venezia è un test: "Capiremo di che pasta siamo fatti"

Fin qui quasi un riscaldamento prima di affrontare le vere scalate del campionato, quelle di Venezia e Palermo in programma nel prossimo futuro del Cesena. Sinora l’incipit è stato brillante, persino scintillante grazie alle due vittorie esterne contro Pescara e Sampdoria e al pari con rimpianto al Manuzzi con l’Entella. Sette punti d’oro zecchino che hanno regalato il primo posto in coabitazione con Modena, Frosinone e Palermo. Ora però viene il difficile perché i prossimi due avversari puntano alla promozione diretta contando su un organico superiore a chiunque altro in cadetteria.

"A Venezia incontriamo un avversario forte, con un allenatore bravissimo, giocatori di categoria superiore, organizzazione e forza fisica eccellenti. Si alza l’asticella rispetto a quanti incontrati sinora. Saranno stimoli maggiori per capire chi siamo. Sono contento di questa sfida per tirare fuori ciò che abbiamo, un test per noi importantissimo". Michele Mignani non nasconde le difficoltà dell’impegno, sa che in laguna sinora non sono contenti di quanto raccolto coi due pareggi negli ultimi match con Juve Stabia e Pescara. Stavolta però probabilmente non varrà la regola ’squadra che vince non si cambia’. Per forza di cause maggiori, Frabotta e Bisoli infatti sono in forse e con ogni probabilità partiranno dalla panchina per non rischiare problemi maggiori degli affaticamenti muscolari che li assillano.

"Due piccoli problemi – si sforza di sdrammatizzare il tecnico – proviamo a gestirli, c’è ancora un giorno (dalla conferenza di ieri, ndr) e vediamo prima della partita come stanno. Non rischieremo per evitare guai peggiori anche perché abbiamo una rosa ampia, ci sono altri negli stessi ruoli che scalpitano per essere in campo. Quindi contano anche gli equilibri nello spogliatoio, chi dovesse subentrare darebbe lo stesso in termini di impegno e valori. Anche Magni non sta bene, deve recuperare con qualche giorno in più". Sembra un segnale di stop per i due con alternative valide come Francesconi in mezzo e Adamo a destra spostando Ciervo a sinistra. Che sarebbe poi l’opportunità di dare minutaggio a tutti. Qualche difetto della squadra di Stroppa, sostanzialmente la stessa retrocessa dalla serie A con qualche inserimento di qualità? "Ha tanti pregi e per fortuna anche qualche difetto come tutti, ma è presto per capire bene perché il campionato è appena iniziato. Ha una infinità numerica in organico, può sceglier come vuole, speriamo emerga qualche difetto contro di noi".

E il Cesena sinora cosa ha mostrato? Presto detto, nonostante i sette punti in tre partite. "Il nostro difetto maggiore è di non aver fatto il massimo che era nelle nostre possibilità. Ho visto margini di miglioramento. Non parlo dei risultati su cui spesso incidono elementi indipendenti dalla nostra volontà. Non abbiamo reso sinora il 100%, col Venezia dovremo rendere al massimo perché loro avranno fame di punti". Infine l’integrazione dei nuovi sembra andare perfettamente e non sempre è facile. "Siamo a buon punto – conclude il tecnico ligure –. L’esempio è Castagnetti che ha disputato la prima partita con noi dopo 15 giorni in cui non scendeva in campo e avete visto cosa ha combinato. Gli altri sono sulla sua falsariga, tutti pronti a mettere in difficoltà il tecnico per le scelte".