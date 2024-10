Per non dimenticare gli anni della Liberazione

Il Comune di Savignano sul Rubicone, in collaborazione con Anpi Rubicone e l’Accademia dei Filopatridi, ha celebrato ieri pomeriggio nella sala Allende l’80° della Liberazione cittadina dal nazifascismo avvenuta nell’ottobre del 1944, a conclusione della famosa Offensiva della Linea Gotica, a cui presero parte 1 milione e 200mila soldati e migliaia di aerei, di cannoni, di carri armati. Relatore è stato Andrea Montemaggi, che ha trattato il tema ’Savignano 1944. Ottanta anni fa, sul fatidico Rubicone, una battaglia dalle conseguenze epocali’. Ci sono stati interventi di Nicola Dellapasqua, sindaco di Savignano, Edoardo Turci dell’Accademia dei Filopatridi, Carlo Sarpieri dell’Anpi Rubicone, Gabriele Boselli, filosofo saggista e Roberto Garattoni, storico saggista. Nella sala Allende è stata allestita la mostra ’La guerra illustrata’ con disegni di Alberto Casadei e fotografie dell’archivio comunale. I bombardamenti, cominciati il 21 settembre con la gente che mai avrebbe pensato che la guerra si trasformasse in una tragedia dalle proporzioni enormi, terminarono a Savignano il 14 ottobre. Ovunque distruzione, desolazione, rabbia, morte. Così si presentava Savignano all’alba del 14 ottobre 1944. Dal 21 settembre all’11 ottobre, con altri interventi sporadici fino alla mattina del 14, una pioggia incessante di granate, che arrivavano dal cielo, da terra e dal mare, aveva creato morte e distrutto oltre l’80 percento dei fabbricati pubblici e privati. Una città quasi rasa al suolo. "Un’altra Cassino" dissero le truppe inglesi entrando a Savignano. E infatti il 20 febbraio 1946 il Ministero dei Lavori Pubblici incluse Savignano nell’elenco dei comuni con una quota di distruzione superiore al 75 percento.

Per le incessanti piogge di settembre il Rubicone era in piena costringendo le truppe dell’8a armata inglese a fermarsi sulla linea di difesa tedesca che era il corso del fiume Rubicone. I ponti furono fatti saltare, compreso quello storico, nella notte fra il 28 e il 29 settembre. In aria finirono anche la palladiana villa dei Marchesi Guidi di Bagno, ospedale e quartiere generale prima tedesco e poi inglese. Distrutti il palazzo del comune, le chiese e parte del patrimonio della Filopatridi. Quasi tutte le famiglie ebbero le case diroccate, rase al suolo o semidistrutte. Furono più di 110 i savignanesi morti per i bombardamenti.

Ermanno Pasolini