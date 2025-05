Per ogni giro una donazione. Studenti di corsa contro la fame

Si è svolta la corsa conclusiva del progetto ’Corsa contro la fame’ al parco Fornace Marzocchi di Cesena. In totale hanno gareggiato 126 alunni, per cinque classi del liceo classico Monti: 1Bs, 2Bs, 3BS, 3DS, 3ES. Accompagnati dagli insegnanti Beatrice Abbondanza, referente del progetto, Sonia Bacchi, Enrico Biondi, Stefano Bedei e Cristian Casadei, nel parco cesenate è andato in scena l’ultimo episodio di un progetto multidisciplinare, sportivo e solidale, promosso da ’Azione contro la Fame’, organizzazione umanitaria internazionale che opera da oltre 40 anni in oltre 51 Paesi.

Il progetto affronta il tema della malnutrizione, ogni anno legato ad una nazione diversa: in questo il paese focus è stato la Costa d’Avorio. Il progetto ha previsto un percorso didattico di sensibilizzazione in aula, sia mediante un incontro con un’esperta che ha illustrato agli studenti le cause strutturali e le conseguenze della fame, sia attraverso un kit didattico di educazione civica fornito dall’organizzazione su cui ogni docente ha lavorato con i ragazzi. Gli studenti hanno quindi coinvolto e sensibilizzato familiari e amici, che hanno fatto una promessa di donazione per ogni giro di corsa che gli studenti avrebbero svolto. Al termine, gli studenti hanno festeggiato con una merenda offerta dalla piadineria ’Il ghiottone’, di Santarcangelo di Romagna, il cui titolare è il padre di uno studente.