Per PodCart lunedì c’è l’artigiana Jessica Galletti

L’artigiana Jessica Galletti sarà la protagonista dell’incontro che si terrà lunedì sera all’Art Mbt, il nuovo locale sul lungomare Carducci, nell’ambito di PodCart, il ciclo di podcast audio-video dedicati alla città di Cesenatico ed ai suoi personaggi. L’idea è degli stessi titolari del locale, Massimiliano Baldacci Torroni ed Ivan Mazzucchelli, i quali, utilizzando uno dei format più amati del momento, hanno deciso di promuovere un dibattito sui temi più caldi dell’attualità. Dal turismo al commercio, dalla cultura allo sport, il Podcast approfondirà gli argomenti di maggior interesse con gli interlocutori più autorevoli. Jessica Galletti è titolare sul lungomare Carducci di una storica gelateria artigianale diventata, negli anni, un punto di riferimento per i golosi della città e non solo; è proprietaria inoltre di una gelateria a Cesena e di una a Cervia. Con lei lunedì sera si parlerà ovviamente di gelato, ma anche di salute e benessere, visto che le sue produzioni seguono rigidi protocolli alimentari fatti di materie prime di qualità, senza l’utilizzo di additivi chimici né di emulsionanti. Nel suo laboratorio "working in progress" dedicato alla genuinità dei prodotti, dove si lavora all’insegna della cultura del riciclo e della sostenibilità, Jessica ha sempre confezionato gelati unici creati con ingredienti naturali, biologici e gluten-free.

g.m.