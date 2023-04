"Per ridurre lo stress occorre dedicarsi a un hobby come la lettura, la scrittura di un diario o uno sport"

Le dipendenze sono dure da combattere e per stare bene non si deve ricorrere a rimedi che possono diventare dannosi ma scegliere hobby piacevoli e salutari. "I miei genitori fumano e vedo che non riescono a smettere anche se ci hanno provato tante volte - dice Edoardo Piccirillo - io penso che fumare sia una cosa molto stupida, perché, oltre a ferire gravemente il proprio fisico, si buttano via tantissimi soldi, visto il prezzo delle sigarette. Sono convinto che non inizierò mai, anche perché il fumo mi dà fastidio; ho provato più di una volta a spiegare ai miei che sarebbe meglio chiudere con le sigarette e ho spiegato tutto quello che ho imparato durante la lezione di scienze. Mia mamma mi ha risposto che prima o poi smetterà, e io spero che lo faccia veramente".

"Fumare per sembrare più grandi è una grande ’cavolata’ - dice Dea Antonelli - si è grandi per altri comportamenti e per il modo di ragionare. Fumare non riduce lo stress, per ridurre lo stress, bisogna trovarsi un hobby come la lettura, la scrittura di un diario, oppure si potrebbe frequentare gli amici o la palestra".

"A mio avviso -scrive Eleonora Brandinelli- il fumo è una grave dipendenza, forse più pericolosa delle droghe, in quanto puoi comprare un pacchetto di sigarette dal tabaccaio tranquillamente. Le sigarette fanno male alla salute e usarle come se fossero un calmante, come un modo per vantarsi davanti agli amici, come spesso fanno i giovani, causa un bisogno ossessivo di fumarne un’altra e poi un’altra ancora. Fumare è una scelta personale, ma non condivido il fatto che farlo sia normale. Se inizi non ti fermi, causando al tuo cervello la necessità di dopamina sempre più spesso, ma non è, come si sa, questo l’unico danno, perché non va dimenticato il fumo passivo respirato dagli altri. La sigaretta contiene catrame, nicotina, monossido di carbonio, idrocarburi policiclici aromatici. I rischi di una bronchite cronica ostruttiva sono aumentati tantissimo negli ultimi anni nei ragazzi adolescenti, che vogliono rovinarsi la vita, perché, anche fumando meno di cinque sigarette al giorno, si fanno del male: il fumo in qualsiasi quantità e modo di assunzione danneggia i polmoni, andando a influire sull’apparato respiratorio ma anche su quello cardiovascolare. Io sono dell’idea che il fumo è tossico e pericoloso, e nessuno potrà farmela cambiare".

"Penso che il fumo sia uno dei comportamenti più stupidi e pericolosi - dice Melissa Bertozzi -. C’è chi fuma per diminuire lo stress, chi per divertimento, chi per risultare più grande. Molti ragazzi della mia età ma anche più piccoli fumano, e mi domando il perché. Secondo me, le persone, che fumano, sono stupide, ma anche quelli, che le incoraggiano".

Andrea Broccoli e Yves Rockson Gouba della classe III A; Jibril Ait El Cadi, Riccardo Amadei, Dea Antonelli, Melissa Bertozzi, Eleonora Brandinelli, Mattia Dall’Acqua, Matteo Fabbri, Youssef Fkir, Meryem Hassis, Alessandra Imolesi, Michelle Pareo, Edoardo Piccirillo e Greta Rocchi della classe II A della ’Piero Calamandrei’ di Sogliano al Rubicone