Per ’Sagge sono le muse’ il libro di Marilena Pasquali

Oggi, per la rassegna Sagge sono le Muse in parola, la Fondazione Tito Balestra di Longiano propone un pomeriggio interamente dedicato all’arte, ai libri e alla conoscenza, intrecciando due esperienze complementari: la mostra ’Gli incisori amari’ da Sciascia: Morandi, Bartolini, Viviani, Janich e la presentazione del libro ’Morandi vivo. Vita e pensiero di un artista’, Gli Ori, Pistoia 2025, un’opera fondamentale sulla vita e il pensiero di Giorgio Morandi.

Dalle 16 sarà possibile visitare la mostra che raccoglie le opere incisorie di quattro grandi protagonisti del Novecento, legati all’universo critico e letterario di Leonardo Sciascia. Tra essi spicca Giorgio Morandi, la cui capacità incisoria mette in luce un volto meno noto ma altrettanto intenso del suo linguaggio artistico.

Alle 17, nella Sala dell’Arengo del Castello Malatestiano, la Fondazione ospiterà Marilena Pasquali, storica e critica d’arte di fama internazionale, artefice dell’apertura del Museo Morandi di Bologna per presentare il suo nuovo volume ’Morandi vivo. Vita e pensiero di un artista’ (Gli Ori, Pistoia 2025). Con lei dialogherà il pittore e incisore Pietro Lenzini. Un’occasione per scoprire o riscoprire Giorgio Morandi, artista e uomo, al di là dei miti e delle semplificazioni.