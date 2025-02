Per sciare sul Fumaiolo altri due anni di attesa

Anche in questo inverno, poca neve finora sulla vetta più alta del nostro Appennino. Ma, verrebbe da dire, non fa niente. Infatti, la coltre bianca necessaria per poter riprendere a sciare sul Fumaiolo, potrà attendere ancora un anno, e forse anche due. La stazione sciistica, inaugurata nel dicembre 1968, è inattiva da oltre 7 anni per impianti da mettere a norma. Nel corso di quasi 60 anni, sono intervenute altre disposizioni di legge nel settore degli impianti di risalita. E gli impianti sul Fumaiolo necessitano tuttora di vari lavori, indispensabili per poterli poi far ripartire nel rispetto della normativa. Inoltre, anche la struttura edilizia del Rifugio Biancaneve, lassù in vetta al Fumaiolo, a quota 1.407 metri slm, non è più in attività dalla chiusura degli impianti di risalita e sono necessari importanti finanziamenti e vari lavori per la sua ristrutturazione e la conseguente rimessa in funzione. Per il Rifugio, il Comune di Verghereto ha ottenuto dalla Regione un finanziamento di 500.000 euro. Tornando agli impianti di risalita, c’è stato un finanziamento regionale di 70.000 euro col quale si è potuto provvedere alla sistemazione delle carrucole e di una parte della struttura di base. Sono in corso, altresì, altri interventi per 200.000 euro (finanziamento regionale), riguardanti ancora l’impianto di risalita, che ben che vada saranno completati per l’inverno 2025/2026. Ma collegati agli impianti di risalita, ci sono gli interventi di ristrutturazione sul Rifugio. Interventi in fase di progettazione, per cui c’è da prevedere il loro completamento per la stagione invernale 2026/2027.

Gilberto Mosconi