Per una città più sicura, l’incontro con gli esperti

La sala del quartiere di Budrio di Longiano piena di gente per la conferenza sul tema della sicurezza organizzata dal gruppo consiliare ’Siamo Longiano’. Introdotti dal capogruppo consiliare di minoranza Matteo Venturi, relatori sono stati Alfredo Catenaro, già vicequestore della Polizia di Stato (Questura di Forlì-Cesena) e Roberto Galeotti, ispettore capo della Polizia di Stato alla sezione Volanti della Questura di Forlì-Cesena e segretario generale del Siulp.

Ha detto Alfredo Catenaro: "Io mi sento sicuro se sono sicuro. La provincia di Forlì si attesta al 33° posto come sicurezza. Ma attenzione nelle statistiche contano i furti denunciati e non quelli che la gente non denuncia. Oggi si parla di sicurezza urbana integrata, di poliziotto di prossimità, di quartiere. Questi agenti si fanno carico dei problemi perchè conoscono il territorio e spesso le persone. Per fare il controllo di vicinato ci vogliono le persone".

Ha aggiunto Roberto Galeotti: "La microcriminalità oggi è aumentata moltissimo rispetto agli anni ‘80 e ‘90. Per Longiano posso dirvi di segnalare quando vedete persone sospette, che vanno avanti e indietro con le auto, oppure scavalcano recinzioni e cancelli, telefonare subito al 112. Poi segnalare tutte le criticità. Non esiste la casa sicura. Per la sicurezza sono ottime cose il daspo urbano, il divieto di vendita di alcolici dopo una certa ora della sera".

Hanno concluso i consiglieri di minoranza: "Se mancano gli uomini di pubblica sicurezza, le telecamere potrebbero sostituirli. La maggioranza dice che va tutto bene, ma da noi ogni giorno la gente lamenta furti in abitazioni. Poi a Longiano abbiamo bande di ragazzini, anche con meno di 15 anni, che alla sera girano in gruppo con i coltelli. Negli ultimi giorni sono successi anche fatti gravi sugli autobus".