Perché gli uomini hanno bisogno delle religioni?

Cesenatico ospita un incontro della rassegna dedicata a temi di carattere storico, scientifico e archeologico. L’appuntamento è domani sera, alle 20.45, nel salone del Circolo Arci Borella, dove l’archeologo Alessandro Gusella tratterà il tema "Le tre religioni monoteiste". Lo studioso introdurrà l’argomento partendo dal presupposto che è normale vedere le religioni che a volte hanno molti punti in comune. "Che noi crediamo in Dio _ dice Gusella _, Allah o Jahve, negli insegnamenti del Buddha, negli spiriti della natura come gli indios o in Ganesh, il dio indù con la testa di elefante, facciamo comunque parte della grande famiglia di oltre 5 miliardi di persone che ha fede in almeno un dio". Nel corso della serata si cercherà di capire perchè le persone abbiano bisogno di un dio o di una religione, di alcune domande comuni che si pongono le donne e gli uomini di tutto il mondo, per cercar di capire chi ci ha creato e dove andiamo a finire quando moriamo.

Alessandro Gusella è laureato in Storia Antica all’Università di Bologna, specializzato in archeologia subacquea, protagonista di missioni in Messico e Guatemala alla ricerca di glifi precolombiani e nel Sultanato dell’Oman alla ricerca delle rotte della terracotta proveniente dall’Oriente, mentre sul nostro territorio ha aggiornato i lavori di scavo della Fornace romana presso Ca’ Turci di Cesenatico. La partecipazione è libera e gratuita.