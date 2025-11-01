Perché la madre è rimasta sola?. Un caso sconcertante maturato in contesto di disagio e fragilità

"Mai successo. Almeno da quando sono a capo di questo assessorato". La parole di Carmelina Labruzzo non spengono il brivido che corre lungo la schiena di chi si è figurato un corpicino che passa dal calore di un grembo materno al freddo di una strada dove l’odore non è quello rassicurante della mamma ma quello di un cassonetto dei rifiuti accanto a cui è stato abbandonato con l’unico conforto di una copertina di fortuna. Mai capitato a Cesena in questa drammatica modalità benché succeda, con prassi che rispettano sia la volontà della partoriente che la cura del piccolo, che un neonato venga lasciato nelle "culle per la vita" del Bufalini come di altri nosocomi. Un abbandono che non mette a rischio la vita del neonato e tutela l’identità della madre. Quanti sono nella nostra realtà i cosiddetti "bimbi esposti"? "Non lo sappiamo - dice l’assessora ai Servizi Sociali Labruzzo - è un numero che sfugge alle nostre conoscenze anche per l’estrema delicatezza della materia". Domande che scivolano senza risposte anche dal versante sanitario in cui operano i consultori familiari. Stessa nebbia a livello nazionale dove si parla di almeno 300 bimbi rifiutati alla nascita e deposti nelle apposite culle. Rare oggi, per fortuna, le notizie di bimbi buttati per strada o nei cassonetti. Niente a che fare con le enormi proporzioni di anni lontani (Medioevo) in cui almeno un terzo dei nati veniva abbandonato alla stregua di un molesto contrattempo. Oggi c’è un "Servizio tutela minori" che fa capo all’Ausl Romagna (Neuropsichiatria infantile) e ai Servizi Sociali del Comune di Cesena che, giova evidenziarlo, era a conoscenza della condizione della donna che ha preferito partorire da sola e affidare il bimbo alla strada.

Cosa passa nella mente di una donna che affronta da sola i dolori del parto rischiando la sua stessa vita e poi abbandona il neonato? Difficile immaginare il contesto in cui può maturare un gesto del genere, che non solo ha messo a rischio la vita del bimbo - e dunque di prefigura come tentato infanticidio - ma creerà un sacco di guai alla puerpera che dovrà affrontare un percorso giudiziale. Si parla di lieve deficit cognitivo, di contesto marcato dalla fragilità, ma anche di un accompagnamento psicologico e sanitario perché proseguisse la gravidanza fino all’adozione del nascituro. Sarà il magistrato a decidere se si sia trattato di un gesto consapevole.

"Oggi - dice l’assessora Labruzzo - il bimbo, ma anche la madre, sono affidati alle cure del Bufalini. Quando il piccolo potrà uscire dall’ospedale verrà identificata una situazione che possa accoglierlo fino a quando il tribunale prefigurerà per lui lo stato di adozione. Ci sarà un passaggio preadottivo e quando la coppia identificata per accoglierlo verrà stabilizzata si procederà all’adozione vera e propria". Sarà un bimbo amato, ma ampia è la letteratura di quali guasti psicologici può innescare il rifiuto materno in un neonato.