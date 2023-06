"Perché la Soprintendenza l’ha autorizzata?"

Luca Lucarelli di Fratelli d’Italia sul caso della pensilina interpella la Soprintendenza: "Come ha potuto approvare tale installazione così invasiva rispetto al contesto architettonico circostante". Lucarelli afferma che è la stessa Sovrintendenza "che pretende di normare sulle tipologie dei dehors, sul colore dei tavolini, sugli ombrelloni dei pubblici esercizi. Ciò che succede a Cesena è strano e crediamo che sia anche per questo motivo che nei cittadini e negli operatori commerciali e dei pubblici esercizi ci sia sconforto ed incredulità. Ma evidentemente l’amministrazione e la sovrintendenza sono molto solerti solo quando riguarda il privato. Ma per il pubblico valgono altre misure".

"Quella struttura è uno sfregio alla bellezza di questo storico palazzo" commenta Antonio Barzanti, esponente di Difendi Cesena,