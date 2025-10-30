Perché una partita della Primavera 2 del Cesena ha scoperchiato lo scandalo scommesse

Cesena, 30 ottobre 2025 – E’ stata una partita disputata dalla Primavera 2 del Cesena contro il Benevento a inizio 2024 ad aprire il filone di indagini che in queste ore ha visto finire agli arresti domiciliari cinque persone che dovranno rispondere dell’accusa di associazione per delinquere finalizzata alla frode sportiva.

Chi è Luigi Catanoso

Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, che restando in tema calcistico avevano nominato l’operazione ‘Penalty’, in tutta la vicenda non sarebbero stati coinvolti calciatori, tanto meno quelli bianconeri: il principale indagato sarebbe in effetti un arbitro, Luigi Catanoso, della sezione Aia di Reggio Calabria, che col suo fischietto avrebbe alterato i risultati di una serie di gare. Il match in questione, diretto da Catanoso, che venne disputato il 13 gennaio 2024 e che si concluse col risultato di 3-2 a favore del Benevento, secondo il Procuratore di Reggio Calabria Giuseppe Borrelli, era finito sotto la lente dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli in seguito a un flusso anomalo di scommesse.

Perché la partita è considerata sospetta

Sulla partita, in base alla ricostruzione degli inquirenti “si era realizzato un importo complessivo di giocate pari a circa 41.000 euro: 219 su 288 riguardavano la vittoria del Benevento. Si trattava di scommesse che erano state fatte per la maggior parte in comuni calabresi come Condofuri, Melito Porto Salvo, Palizzi Marina e Reggio Calabria. Il meccanismo si realizzava essenzialmente attraverso la ‘corruzione’ di arbitri che dirigevano la partita in maniera da condizionare il risultato”.

Come andò la partita

Benevento-Cesena ebbe un andamento a dir poco rocambolesco, che secondo la Procura lascia trasparire l’illecito. Al 33’ l’arbitro assegna un rigore al Benevento, che chiude il primo tempo sull’1-0. Nella ripresa il Cesena ribalta il risultato con due gol (54’ e 62’). Ma all’80’ l’attaccante bianconero Amadori viene espulso. E il Benevento segna due reti negli ultimi minuti (88’ e 90+7’) e vince 3-2. “Una rimonta incredibile” per le cronache sportive”. Il segno della manipolazione per gli inquirenti.

Quali sono le partite nell’inchiesta

Secondo le ipotesi accusatorie, che ieri hanno dunque portato cinque persone agli arresti domiciliari, le azioni illecite avrebbero riguardato in particolare gli incontri dei settori giovanili, ma l’intento sarebbe stato quello di programmare un’espansione del raggio anche ai campionati professionistici. L’obiettivo dell’arbitro Luigi Catanoso - uno degli arrestati - secondo il procuratore sarebbe dunque stato quello di alterare i risultati delle partite allo scopo di realizzare poi dei profitti con le scommesse. Coinvolti gruppi di finanziatori per le scommesse illecite. Non sarebbe emerso invece un coinvolgimento di organizzazioni più strutturate o con proiezioni internazionali.