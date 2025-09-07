’Percorsi del Benessere’. Tutto in una nuova App

Venerdì 12 settembre, alle 16.30, taglio del nastro a Bagno di Romagna per l’inaugurazione del nuovo percorso escursionistico e presentazione dell’App ’I Percorsi del Benessere’. Con l’inaugurazione, sarà messo in cammino un progetto di Terme Bagno di Romagna, che propone una coinvolgente camminata fra natura, storia, panorami e libertà, tra uno dei monti che fanno da corona e da guardia al borgo termale. Alla cerimonia inaugurale saranno presenti la dirigenza della società Tre Terme srl, l’associazione Esploramontagne di Bagno, il sindaco Enrico Spighi, e altri rappresentanti del Comune. Il programma della giornata prenderà il via alle 16.30, col ritrovo dei partecipanti in piazza Ricasoli, per l’inaugurazione del nuovo percorso ’La Guardia di Bagno’, cui seguirà la presentazione dell’App ’I Percorsi del Benessere’. Poi, alle 17, ci sarà la partenza della camminata guidata, con la regìa di una guida ambientale escursionistica, e alle 18.30 ci sarà la piacevole sosta per un aperitivo insieme. Se i dettagli del nuovo percorso del benessere, che si sviluppa nei primi dintorni di Bagno, si potranno ammirare durante l’escursione, si può già dire che i partecipanti potranno godere di un sentiero ricco di storia, immerso nella natura incontaminata. Un sentiero che offre punti panoramici mozzafiato. Ma ci sarà, altresì la possibilità di scoprire la fauna selvatica e la straordinaria flora dell’alto Appennino d’Alto Savio, oltre a momenti di condivisione e di convivialità. Ai partecipanti viene consigliato di indossare abbigliamento comodo e scarpe da trekking, e di portare la borraccia. Partecipazione gratuita. Info.: 3484938123.

gi. mo.