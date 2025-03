Percorsi del Savio a Firenze con Romagna Empire

’I Percorsi del Savio’ in vetrina nella città del Giglio. A Firenze, lo scorso fine settimana, il turismo della Valle del Savio è stato fra i protagonisti di ’TourismA’, il Salone dell’Archeologia e del Turismo Culturale organizzato da Archeologia Viva, la prima grande rivista italiana di divulgazione archeologica (Giunti Editore). I rappresentanti istituzionali del territorio erano presenti presso lo spazio di Visit Romagna, dove hanno illustrato le bellezze della Valle del Savio, in cui convivono i sei Comuni dell’Unione Valle Savio (Bagno, Cesena, Mercato, Montiano, Sarsina, Verghereto). L’evento ha rappresentato un’importante occasione di esposizione, comunicazione e confronto per la valorizzazione del patrimonio storico e archeologico. Nell’ambito delle attività di promo-commercializzazione per il 2025, Visit Romagna ha portato il progetto Romagna Empire, con focus sulla promozione del patrimonio archeologico e culturale del territorio. Venerdì, gli operatori turistici della Romagna hanno preso parte all’8° workshop del turismo culturale. Qui era presente, fra gli operatori, anche la Dmc I Percorsi del Savio, che promuove il turismo di Vallata. Sabato, c’è stata la presentazione delle novità archeologiche del progetto Romagna Empire. E’ intervenuto, fra gli altri, Matteo Gaggi, dirigente del Settore Turismo dell’Unione, in un approfondimento del tema della presenza romana nei Percorsi del Savio, tra Verghereto, Bagno, Sarsina, e Cesena con la zona della Centuriazione e gli importanti ritrovamenti di mosaici d’età imperiale. La Coop. Atlantide, in collaborazione con Visit Romagna, ha proposto un ricco programma di laboratori gratuiti, rivolto a scuole e famiglie.

gi. mo.