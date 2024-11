Percorsi del Savio. Sulle orme di San Vicinio

Due escursioni in programma per sabato 9 al Sentiero dei Minatori di Formignano e domenica 10 sulle orme di San Vicinio a Mercato Saraceno, organizzate dalla Dmc (Destination Management Company) dei Percorsi del Savio. Con il trekking (10 euro a partecipante, con prenotazione obbligatoria online alla pagina web: bit.ly/trekkingminatore) si partirà sabato mattina a Formignano (ore 9, con ritrovo alle 08.45 alle Aie di via Formignano, 28); una guida accompagnerà il partecipanti alla scoperta della storia dell’antico villaggio minerario, ormai abbandonato. Nel corso della visita, organizzata, si percorrerà "Il Pensiero dei Minatori", una camminata, di livello medio-difficile lungo il percorso ad anello di circa 5 chilometri e un dislivello di 150 metri. Al termine del trekking, per chi vorrà, ci sarà anche la possibilità di condividere un momento conviviale presso il Circolo La Miniera. Domenica 10 novembre ci si sposterà a Mercato Saraceno per un’escursione a piedi (prenotazione obbligatoria alla pagina web: bit.ly/trekkingpieve) nei luoghi di San Vicinio. Si partirà alle 9 di mattina, con ritrovo alle 08,45, dall’antichissima pieve di Monte Sorbo, faro della cristianità in zona e meta storica per i pellegrini. Da qui si proseguirà salendo lungo un ripido sentiero sul Monte di San Vicinio, dove secondo la tradizione, il santo taumaturgo avrebbe trascorso la vita in solitudine e penitenza, prima di diventare primo vescovo di Sarsina. Il percorso prosegue fino alla Sacra Fonte, nota per le sue acque terapeutiche, e scende per tornare alla pieve di Monte Sorbo. Chi vorrà potrà fermarsi per un pic-nic. Info: 0547 356327.

Edoardo Turci