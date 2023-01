Percorso partecipato sulla rigenerazione dell’ex Scardavi

Sabato 28 gennaio a San Mauro Pascoli nella biblioteca comunale in piazza Mazzini 7, dalle 9.30 alle 11.30, è in programma il primo incontro per quello che riguarda il percorso partecipato per il futuro centro polifunzionale del paese, un’opera che rivestirà msenza dubbio una notevolissima importanza.

’Riallacciamoci’ (questo il titolo dell’iniziativa) è il percorso partecipato che accompagnerà la rigenerazione dell’ex calzaturificio Scardavi trasformandolo in centro polifunzionale, un importante fulcro di attività, eventi ed iniziative per l’intera comunità di San Mauro Pascoli.