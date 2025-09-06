Perde il controllo dell’auto, travolge 11 veicoli: cinque i feriti

Undici auto coinvolte, diverse biciclette e alcune moto con cinque feriti portati dalle varie ambulanze al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena. E’ questo il bilancio dell’incidente, che avrebbe potuto tramutarsi in una tragedia, avvenuto ieri mattina alle 11.30 in via Saffi a Cesenatico. Ieri, giornata di mercato ambulante, l’area con le bancarelle era ancora molto affollata. All’improvviso un 92enne, alla guida di un’auto Mercedes, ha perso il controllo della vettura dopo essere uscito da un distributore di benzina e poco dopo davanti il bar Aragosta, sembra per un guasto meccanico, ed è andato a sbattere contro altre dieci auto, biciclette e scooter, finendo la sua corsa sul marciapiede, capottando.

Ai tanti presenti che, terrorizzati, hanno assistito all’incidente, la scena si è presentata come una teatro di guerra dopo una esplosione. Anche l’anziano autista, residente in zona, è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena. In macchina era con la moglie, anche lei finita in ospedale. Il codice con cui sono arrivati, vista l’età, è stato tramutato da giallo a rosso. Fortunatamente nessuno dei cinque feriti, fra conducenti di auto e passanti, versa in gravi condizioni e nessuno è in pericolo di vita.

Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale di Cesenatico ai quali spetta il compito di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e le motivazioni dello spettacolare incidente. Tutta la zona di via Saffi, da via Trento a via Torino, è rimasta chiusa per ore. e. p.