Perde il controllo dell’auto sulla E45, si schianta sul guardrail

Pauroso incidente ieri, alle 15.30, sulla E45 nel territorio del Comune di Verghereto. Una donna, straniera, stava procedendo alla guida di una Fiat Punto in direzione di Roma in un tratto, all’altezza del km 168, dove la carreggiata ha il doppio senso di marcia a causa degli infiniti lavori che sono in corso per rifare il manto stradale a causa delle tante buche. All’improvviso la donna, che era sola a bordo dell’auto, ha sbandato, ha perso il controllo della macchina ed è finita violentemente contro il guardrail. Nell’incidente non sono stati coinvolti altri mezzi in transito sulle due corsie e di conseguenza altre persone. Subito è scattato l’allarme per i soccorsi, dato da alcune persone che stavano transitando sull’altra corsia Roma-Ravenna, sul posto sono intervenuti una ambulanza del 118, i Vigili del fuoco di San Piero in Bagno, il personale dell’Anas e la Polizia stradale di Bagno di Romagna che dovrà stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e le cause che potrebbero essere un malore, una disattenzione o l’alta velocità. La donna, che fortunatamente non ha riportato gravi lesioni, è stata trasportata dall’ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena dove è stata sottoposta a tutti gli esami del caso compresi quelli dell’alcool e della droga. A causa dell’incidente si è resa necessaria la chiusura provvisoria della tratta stradale dove è avvenuto l’incidente, per le operazioni di rito, la rimozione del veicolo e le operazioni di pulizia dei pezzi rotti dell’auto che erano sul piano viabile, da parte del personale Anas giunto sul posto. Sono state rese necessarie uscite obbligatorie a Canili e Verghereto. Il tutto si è normalizzato alle 17.

e. p.