Perdita di gasolio alla Darsena di Cesenatico, tecnici al lavoro

Cesenatico, 12 novembre 2023 – Importante perdita di gasolio nella zona della Darsena di Cesenatico, dove si è riversato in acqua.

Sono intervenuti i tecnici comunali e radio soccorso, spiega il sindaco Matteo Gozzoli, insieme alla Capitaneria di Porto: “A breve arriverà sul posto una ditta specializzata con panne e autospurgo per aspirare il liquido. Le panne saranno raccolte in contenitori stagni e recuperate domani da mezzo abilitato al trasporto in discarica”.