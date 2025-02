Perdono l’orientamento, soccorse due escursioniste

Il fascino della neve, il silenzio dei monti e la meraviglia della natura nell’Appennino romagnolo a due passi dal confine della Toscana, hanno rischiato di costare caro a due escursioniste che ieri hanno chiesto aiuto dopo essersi perse lungo il sentiero che stavano percorrendo. I fatti si sono verificati nel pomeriggio, a poca distanza da Sant’Alberico, nota località della vallata del Savio nel territorio comunale di Verghereto, meta di escursioni che molto spesso prevedono anche il passaggio dal suggestivo eremo che si trova isolato dalla strada e dal resto del territorio urbanizzato e che proprio per questo è ammantato speciali suggestioni. In particolare durante il periodo invernale, quando i flussi turistici diminuiscono e la bellezza del paesaggio è enfatizzata dal manto nevoso. Come in una cartolina. O in una favola. Una favola che però ieri ha rischiato di prendere brutti connotati quando due escursioniste che stavano percorrendo il sentiero Cai 125 hanno perso i loro riferimenti, trovandosi nel cuore del bosco senza sapere più quale direzione seguire. Col tempo che passava, il problema principale non era tanto quello di incappare in qualche pericolo, quanto piuttosto quello di trovarsi bloccate all’aperto, senza ripari e con la temperatura che continuava a scendere.

Per questo l’intervento della squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Bagno di Romagna è stato provvidenziale. Grazie all’ausilio della tecnologia a disposizione della sala operativa, gli uomini del 115 sono riusciti a individuare l’esatta posizione delle due donne e a raggiungerle, per poi riaccompagnarle in un luogo sicuro e in buona salute.