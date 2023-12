Performance di danza di Fabrizio Favale a Villa Torlonia Teatro

Oggi alle 17, al Parco Poesia di VIlla Torlonia a San Mauro Pascoli, appuntamento con ’E’ Bal – palcoscenici per la danza contemporanea’, progetto sostenuto da Ater, con l’obiettivo valorizzare la danza contemporanea. Tra i partner del progetto anche Sillaba, che ha inserito nel cartellone teatrale la performance Studi per Danze americane di Fabrizio Favale, della compagnia Le Supplici. Alla performance seguirà, al Caffè del Teatro, un incontro con l’artista in dialogo con Laura Gemini, docente di linguaggi mediali