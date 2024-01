Perseguita e minaccia l’ex moglie. Arresto ’differito’ per un 52enne

Perseguitava l’ex moglie con telefonate e messaggi minacciosi perché non accettava che avesse una nuova relazione sentimentale. Tanto è bastato agli agenti del commissariato per arrestare in flagranza un 52enne, che vive nella periferia del Cesenate, con l’accusa di atti persecutori anche se l’aggressione era stata commessa fino a due giorni prima dell’arresto. È la prima applicazione a Cesena dell’articolo 382 bis del codice di procedura penale, introdotto dalla legge di dicembre che reca ‘nuove disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e domestica’. Il decreto salva vita è diventato legge dopo l’omicidio di Giulia Cecchettin e permette l’arresto in flagranza differita entro 48 ore dalla commissione di alcuni reati specifici, come i maltrattamenti, stupro e stalking. Il 52enne cesenate, difeso dall’avvocato Riccardo Luzi, è stato condotto ieri in tribunale a Forlì per l’udienza di convalida dell’arresto.

Dopo la convalida il giudice ha scarcerato il 52enne disponendo il divieto di avvicinamento alla ex compagna e ha imposto al sottoposto alla libertà vigilata l’applicazione del braccialetto elettronico per controllare i suoi movimenti. Le conflittualità tra i due ex coniugi erano cominciate ancor prima della separazione, avvenuta lo scorso settembre, tanto che la famiglia era seguita dai servizi sociali. L’uomo ha perso completamente la testa quando ha saputo che l’ex moglie, 51enne, aveva un altro. Poco prima di Natale sono iniziate le pesanti discussioni e i messaggi, dapprima offensivi e poi minacciosi. L’ex marito mandava fino a 50 messaggi al giorno e il contenuto era sempre lo stesso: ‘la pagherai per quello che mi hai fatto’, ‘Non ti perdono’, scriveva.

Ai messaggi seguivano altrettante telefonate a cui la ex moglie non rispondeva. Un giorno, durante le festività natalizie, l’ex marito si è recato a casa della donna, che vive con i due figli nella periferia del Cesenate, ed è nata una discussione molto accesa. Il fatto che il nuovo compagno della ex frequentasse la casa coniugale e avesse conosciuto i due figli lo ha fatto esplodere. Ha detto alla donna che non doveva permettere al nuovo compagno di entrare nella casa di famiglia. La 51enne stanca e spaventata per le minacce ha denunciato l’accaduto e la polizia ha provveduto all’arresto differito.