Pesanti nubi sui testimoni del processi

di Paolo Morelli

Ci sono pesanti nubi che aleggiano sui processi per caporalato che si stanno svolgendo davanti ai giudici del tribunale di Forlì. I testimoni, che poi sono i nordafricani sfruttatati con paghe da cinque euro l’ora per i lavori più pesanti negli allevamenti avicoli e nei campi, hanno atteggiamenti molto diversi. La maggior parte conferma la risultanze delle indagini (sfruttamento e maltrattamenti), altri minimizzano, altri ancora negano totalmente, parlando di rapporti di lavoro corretti. Due degli oltre venti lavoratori che si erano costituiti parte civile con l’avvocato Francesco Lombardini hanno revocato il mandato dopo aver ricevuto ciò che gli spettava.

Ieri davanti al collegio giudicante presieduto da Monica Galassi ci sono state due udienze per altrettanti processi: al mattino quello che ruota attorno all’azienda forlivese Casagrande, al pomeriggio quello alla Power Service, cooperativa di San Bonifacio di Verona e altre aziende collegate che si erano insediate fra Borello, Piavole e Mercato Saraceno. Imputati sono i cugini Hamed Boulkoute, En Naji Boulkoute, Rachid Boulkote, Nicham Boulkoute e Hamid Boulgout, tutti marocchini,

Al processo che si avvia verso la conclusione (nella prossima udienza sarà chiusa l’istruttoria dibattimentale) l’avvocato Gerardina Fruncillo, parte civile per la Cgil in sostituzione del collega Ronchi, ha fatto emergere che non veniva pagata alcuna maggiorazione per il lavoro notturno, mentre il pubblico ministero Sara Posa ha chiesto di poter interrogare un testimone del processo Casagrande, richiesta respinta dai giudici come sollecitato dall’avvocato Alessandro Sintucci che difende gli imputati.