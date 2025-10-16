Pesca abusiva, sequestrate reti illegali e attrezzi pericolosi

Un consistente quantitativo di reti e attrezzi da pesca sono stati sequestrati dai militari dell’Ufficio circondariale marittimo di Cesenatico, perché collocati abusivamente in mare sottocosta. L’intervento è stato condotto anche grazie alla collaborazione della Cooperativa stabilimenti balneari, il cui apporto si è rivelato particolarmente utile per operare con efficacia in aree di basso fondale prossime alla battigia. Siamo nel tratto di costa compreso tra la colonia Agip e l’Istituto alberghiero dello Ial, all’interno della barriera frangiflutti e a circa 200 metri dalla riva. Qui è stata rinvenuta una rete da posta della lunghezza complessiva di circa 600 metri, priva di elementi identificativi e segnalata con galleggianti artigianali non conformi alla normativa. Un analogo rinvenimento è stato effettuato nelle acque antistanti il Bagno Bahamas, a Valverde, dove sono stati individuati circa 400 metri di rete da posta abusiva e 3 nasse, anch’esse collocate irregolarmente. Tutti gli attrezzi, potenzialmente pericolosi per la sicurezza della navigazione e dannosi per l’ambiente marino, sono stati rimossi e sottoposti a sequestro. L’attività si inserisce nel quadro delle operazioni di contrasto alla pesca illegale, finalizzate alla tutela delle risorse ittiche, alla salvaguardia dell’ambiente e alla legalità del comparto pesca. La Guardia costiera in un comunicato ricorda che l’utilizzo non autorizzato di attrezzi da pesca costituisce una violazione delle normative nazionali e comunitarie, con provvedimenti penali e sanzioni amministrative molto salate.

Giacomo Mascellani