Pesca al lago Pontini, record di presenze

Successo della Classic Championship 2025, che ha avuto luogo nelle acque del lago Pontini, incastonato in uno splendido scenario naturale, a circa 800 metri slm, alle falde del Còmero, ad alcuni chilometri da Bagno di Romagna. Una due giorni, sabato e domenica scorsi, dedicata alla pesca, che ha visto fronteggiarsi spinner provenienti da tutta Italia.

"La manifestazione si è svolta al Lago Pontini, luogo definito unico in tutta Italia da parte dei pescatori arrivati sul territorio- dice il sindaco Enrico Spighi-. Il bel tempo e il sole primaverile hanno reso l’atmosfera e l’ambiente del comprensorio lacustre del Còmero ancora più piacevole, regalando agli atleti e al pubblico uno straordinario spettacolo immerso nella natura. Cento partecipanti e nove team si sono cimentati in una competizione che quest’anno ha segnato il record di presenze, un segnale importante anche per l’inizio della stagione turistica. Il territorio di Bagno è pronto ad accogliere appassionati e visitatori, per vivere al meglio la primavera".

"La gara è stata rigorosamente "no-kill", con tutte le accortezze previste dalla Federazione per garantire il benessere dei pesci, che una volta catturati sono tornati a nuotare liberi nelle acque del lago- sottolinea Spighi-. La squadra vincitrice è stata la Rigoletto di Mantova, il vincitore assoluto della manifestazione Daniele Burchielli di Teramo. Un ringraziamento particolare al padrone di casa Petru e ai ragazzi della Nuova Parco Laghi di Bagno, che, con grande impegno e passione, sono stati i giudici della manifestazione".