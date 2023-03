’Pescatori a casa vostra’, Guidotti presidente

di Giacomo Mascellani

Manuel Guidotti è il nuovo presidente dell’associazione ’Pescatori a casa vostra’. Residente a Ponente, 28 anni, marinaio sin da quando aveva 14 anni e si imbarcò assieme al nonno Alfredo, Guidotti è una persona nota in città, essendo già presidente del consorzio di pescatori di vongole Cogemo Ravenna, consigliere della cooperativa ’Casa del Pescatore’ e fa parte della segreteria del Pd di Cesenatico. Guidotti, sostituisce Angelo Casali, storico pescatore in pensione, colonna dell’associazione di volontariato ’I bambini al primo posto’, sotto la cui ala è cresciuto.

"Si, Angelo è stato il fondatore di ’Pescatori a casa vostra’ dove comunque rimarrà e continuerà a dare una mano fino a quando ne avrà le forze. Ho imparato tanto lavorando accanto a lui e con agli altri soci e sono convinto che questo mi aiuterà nel mio nuovo ruolo di presidente".

Cosa può portare di nuovo un presidente giovane ma con già parecchia esperienza?

"L’obiettivo è allargare la base per avere più forze e speriamo di riuscire a coinvolgere altri giovani, anche se non è facile, in quanto la minor pescosità e i regolamenti restrittivi non fanno avvicinare tanti ragazzi alla marineria. Qualche giovane pescatore si è mostrato interessato e siamo pronti ad accoglierlo a braccia aperte".

Come sarà la nuova impostazione dell’associazione?

"Desidero portare qualcosa di nuovo, ci crediamo e vogliamo impegnarci per dare continuità, quindi mantenendo come base le buone idee e i propositi del progetto iniziale".

Lei in questo ambiente è entrato da bambino.

"Dopo la terza media ho iniziato subito a lavorare perchè fare il pescatore per me è il mestiere più bello del mondo, e sono entrato nei ’Pescatori a casa vostra’ quando ero ancora minorenne".

Con Casali condivide anche l’impegno con ’I bambini al primo posto’, sarà così anche in futuro?

"Certo, crediamo nel volontariato e nell’aiutare i più deboli".

Cosa distinguerà l’impegno di queste due associazioni?

"La nostra missione resta quella di organizzare iniziative per fare beneficenza e donazioni; parteciperemo alle grandi sagre in autunno e in primavera, oltre a metterci a disposizione per i privati che vogliono allestire feste sempre dare l’utile in beneficenza, sostenendo i reparti ospedalieri e le realtà che si occupano delle persone fragili. Con ’I bambini al primo posto’ continueremo anche negli aiuti diretti alle famiglie con i piccoli, per garantire prodotti di prima necessità e aiutare a pagare le bollette a chi non ce la fa".