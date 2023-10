Pescatori deceduti, sarà deposta una corona al monumento ai Caduti

La città di Cesenatico nella sentita e tradizionale ricorrenza dei defunti, ricorda con una giornata di commemorazione le persone che purtroppo hanno trovato la morte in mare.

La Cooperativa Casa del Pescatore di Cesenatico, la principale associazione alla quale aderiscono la maggior parte dei pescherecci e dei marinari presenti sul territorio costiero, ha organizzato un evento che si terrà giovedì 2 novembre, alle 11 del mattino. I responsabili della cooperativa, in questa occasione deporranno una corona al monumento dei Caduti in Mare a ricordo dei pescatori deceduti. La benedizione sarà impartita da don Gian Piero Casadei, parroco di San Giacomo, in un momento di sentito ed autentico raccoglimento.