Pescatori in crisi: "Non ci sono più le vongole"

di Giacomo Mascellani

I pescatori di vongole sono sempre più in crisi. Gli ultimi giorni in mare sono stati disastrosi, perchè questo mollusco sembra sparito, nonostante fino a due mesi fa vi fossero ottimi presupposti. La crisi interessa 18 imbarcazioni del Compartimento Marittimo di Ravenna, delle quali 11 sono a Cesenatico. Queste 18 aziende sono riunite nel consorzio ’Cogemo Ravenna’ di cui è presidente Manuel Guidotti, giovane marinaio cesenaticense che da anni sta conducendo una vera battaglia.

Guidotti, com’è la situazione? "Ci sono pochissime vongole e sono piccole, nel fondale ci sono soltanto gusci e resti di molluschi morti".

E pensare che le previsioni erano buone.

"Si, quando siamo entrati in fermo pesca il 13 settembre la situazione era promettente; dopo il fermo abbiamo tardato a prendere il mare, perchè non c’era una richiesta del mercato. Due settimane fa abbiamo ripreso, ma nelle cinque pescate fatte abbiamo purtroppo scoperto che non ci sono più vongole".

Dove avete pescato?

"A Tagliata, Cervia, Savio, Marina di Ravenna, Punta Marina, Marina Romea, Casalborsetti, Bevano e Porto Garibaldi".

Colpa del granchio blu?

"Il granchio blu non è la causa di un fenomeno così, queste sono morie dovute a cause ambientali e all’anossia".

Da settembre a oggi per voi è cambiato tutto.

"Sembra un altro mare. Prima del fermo registravamo 100-120 chilogrammi di prodotto vendibile ogni calata, adesso ne facciamo 15 e di misura minima commercializzabile: un disastro".

Con queste pescate misere si rischiate di chiudere?

"La preoccupazione è forte, potrebbe essere anche peggio del 2020 che è stato un periodo nero; non sappiamo il motivo, ma nella zona di Ravenna e Porto Garibaldi, ogni due o tre anni ci sono delle morie devastanti". Cosa intendete fare?

"Abbiamo comunicato tutto alla Regione e al Ministero, confidiamo che la nostra richiesta di aiuti venga raccolta".

Tornate in crisi proprio quando si è vicini all’installazione del rigassificatore a Ravenna che a voi proprio non va giù.

"Già, e con amarezza apprendiamo che al Comune di Ravenna sono stati riconosciuti indennizzi per 25 milioni, mentre a chi vive in mare, quindi tutti i pescatori e non soltanto la nostra categoria di vongolari, non andrà nemmeno un centesimo; purtroppo siamo poco considerati da chi ci amministra".

Quali sono le prospettive?

"Ci riuniremo nei prossimi giorni e valuteremo se fermarci, ma in tal caso rischiamo di finire tutti in rosso e di saltare".