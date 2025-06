Pesce fresco in tavola nei giorni di astinenza

‘E pès’, il pesce. Voce atavica, che già odora di mare e di riflessi saporosi. Abbiamo dunque fatto, come costume di questa rubrica, una retata storica tra archivi e buoni testi. Molteplici documenti attestano l’importanza del pesce nella nostra alimentazione e la cura che sin da secoli lontani le autorità locali hanno posto nella regolamentazione delle pescherie, per motivi igienici e anti-adulterazione. Ad esempio il pesce giunto in città veniva controllato e doveva essere messo in vendita in bella vista: il pesce non più fresco doveva avere la coda tagliata, con multe salate ai trasgressori. Norma che in genere funzionava: anche perché un terzo della sanzione andava a chi aveva segnalato la tentata truffa, una volta riscontrata l’infedeltà del pescivendolo.

Particolare attenzione alla vendita del pesce era caratteristica dello Stato Pontificio (che dominò la Romagna per tre secoli e mezzo, dopo la meteora di Cesare Borgia): con prezzi calmierati, anche per motivi religiosi. In quel tempo i giorni di ‘vigilia’, di astinenza dalle carni, erano più che numerosi. Pensateci: i 40giorni di Quaresima, ogni venerdì, più penitenze varie, più altri giorni di ‘precetto’; in quei tempi le fiamme dell’inferno incutevano maggior timore del tasso di colesterolo e trigliceridi. Ad esempio, i vari Editti del 1700 sulla vendita del pesce a Cesena indicavano con precisione i prezzi corrispettivi, anche per quanto riguarda peso e pezzature. Interessante la denominazione delle diverse varietà, riconoscibili anche in virtù dei nomi dialettali. Ad esempio le ‘sfoglie’ sono le sogliole, i sardoni son sardoni e le saraghine son saraghine. I ‘barboni’ sono le triglie: barbone è termine di origine veneta, chioggiotta.

Non a caso venivano da Chioggia i pescatori che poi si stanziarono nella nostra Cesenatico: ancora oggi diverse famiglie della cittadina balneare portano cognomi di inequivocabile derivazione veneta. Ma i ‘gustinelli’ cosa diavolo erano? Erano le giovani triglie, cosiddette perché pescate in agosto(quindi ‘agostinelli’). E le ‘porcellette’? Erano i giovani storioni: gli storioni erano frequenti un tempo nel nostro mare, anche perché risalivano i nostri fiumi per deporvi le uova, in primavera: e qui catturati con reti e forconi. Anguille e buratelli venivano specificati: se di valle (d’allevamento) o di mare; dunque gusti e sapori diversi. Le anguille erano vendute anche fritte (come altri pesci, peraltro)o carpionate (cioè fritte e poi marinate in aceto con cipolle e spezie).

Un tipo di pesca molto praticata, un tempo, era la cosiddetta ‘tratta’, non al largo ma sotto riva. Una barca piatta calava una lunga rete, a circondare un lembo di mare: i due lembi della rete venivano tratti a riva dalle robuste braccia di due squadre. La bella foto d’epoca che pubblichiamo è tratta da una sequenza di foto scattate un secolo fa sulla spiaggia di Cesenatico da Agostino Lelli-Mami, uno dei pionieri della fotografia cesenate e non solo. Era un’altra spiaggia (a ponente c’erano ancora le dune e tratti di arenile selvaggio): era anche un altro mare, assai più pescoso di quello attuale. E poi le ‘rustide’, il pesce arrosto. Ma delle gustose e antiche ‘rustide’ vi diremo domenica prossima.