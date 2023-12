Pesce, ispezioni nei ristoranti. Prodotti non tracciati e irregolari

In prossimità delle festività natalizie, quando il consumo di pesce aumenta, la Guardia Costiera ha rafforzato l’impegno nel contrasto alle attività di pesca illegale. L’obiettivo principale è quello di prevenire e contrastare i comportamenti disonesti. L’operazione "Spinnaker" condotta su scala nazionale, è stata condotta nella seconda metà di novembre e nei giorni scorsi di dicembre.

Sul nostro territorio, l’Ufficio circondariale marittimo di Cesenatico che è competente in tutti i comuni della provincia di Forlì-Cesena, ha eseguito 12 ispezioni in altrettante attività commerciali ed operatori del settore della pesca. Complessivamente sono stati elevati 8 verbali amministrativi, con sanzioni per 12.016 euro, con il sequestro di 11 chilogrammi di prodotto ittico vario. È scattata invece la denuncia penale all’Autorità giudiziaria nei confronti di un trasportatore, al quale sono stati sequestrati 100 chilogrammi di anguille.

Nello specifico le sanzioni sono state elevate a seguito di tre ispezioni effettuate in ristoranti di Cesena e un locale di Cesenatico, dove sono state rilevate violazioni amministrative in materia di tracciabilità ed etichettatura di prodotti ittici, nonché violazioni inerenti al rispetto nelle norme igieniche. Sette multe sono state notificate a carico dei comandanti di altrettanti pescherecci, perchè hanno portato le imbarcazioni in zone vietate e in giorni non consentiti alla pesca.

Nelle ispezioni eseguite invece con i controlli stradali, nei confronti dei trasportatori di prodotti ittici, la violazione scoperta di natura penale riguarda appunto un quintale di una specie protetta, l’anguilla europea, che può essere allevata ma non catturata in mare. Le anguille erano prive della prevista documentazione autorizzativa, ragion per cui è scattato il sequestro e la denuncia dell’autista.

A livello nazionale l’operazione Spinnaker ha portato alla scoperta di 636 illeciti tra amministrativi e penali, 211 attrezzi da pesca sequestrati, 6 esercizi commerciali chiusi (nessuno nella provincia di Forlì-Cesena), sanzioni pecuniarie che ammontano a oltre 1 milione di euro ed un totale di ben 218 tonnellate di prodotto ittico sequestrato.

Giacomo Mascellani