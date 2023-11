Pesce scongelato e ricongelato, denunciato un ristoratore di Cesena

Cesena, 4 novembre 2023 – Nell’ambito dell’operazione denominata ‘Delta’, coordinata dalla Direzione Marittima di Ravenna, l’Ufficio circondariale marittimo di Cesenatico ha eseguito 22 ispezioni in esercizi commerciali ed operatori del settore della pesca, sul territorio di competenza, che è la provincia di Forlì-Cesena.

Al termine delle verifiche, i militari comandati dal tenente di vascello Francesco Marzolla hanno elevato due verbali amministrativi, con sanzioni di tremila euro, sottoponendo a sequestro 61 chili di pesce (per la precisione 60 chilogrammi e 8 etti), e denunciando penalmente un ristoratore di Cesena.

Quest’ultimo è finito nei guai per il cattivo stato di conservazione di alcuni prodotti, che aveva scongelato e successivamente ricongelato.

Controlli: trovato pesce in cattivo stato di conservazione

La denuncia è stata presentata alla Procura della Repubblica. Il ristoratore cesenate ha dovuto pagare a sue spese la distruzione dei 42,9 chilogrammi di pesce misto in cattivo stato di conservazione ed inoltre dovrà pagare una multa salata di 5.164 euro.

Le due sanzioni amministrative riguardano un altro ristorante in centro a Cesena ed un ristorante di Cesenatico, dove sono state rilevate violazioni in materia di tracciabilità ed etichettatura di prodotti ittici.

I militari in servizio alla Guardia Costiera di Cesenatico, oltre ai ristoranti hanno svolto dei controlli in tutta la filiera della pesca, ispezionando pescherecci, camion e automezzi utilizzati per la ditribuzione, pescherie e centri della grande distribuzione, quindi supermercati ed ipermercati.

L’operazione è stata caratterizzata anche da interventi sinergici con altre forze di polizia, in particolare nella provincia di Forlì-Cesena sono stati eseguiti controlli congiunti della Guardia Costiera e della Compagnia dei carabinieri di Cesenatico. Complessivamente, nell’arco delle due settimane dei controlli di questa operazione, in Emilia-Romagna sono state effettuate 186 ispezioni, con una denuncia all’Autorità giudiziaria per cattivo stato di conservazione, 31 sanzioni amministrative pecuniarie per un importo complessivo di oltre 46mila euro e 20 sequestri, per un ammontare complessivo di oltre 1.360 prodotti ittici irregolari.