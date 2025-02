Peschereccio affondato, Legacoop appoggia la raccolta fondi

Le istituzioni manifestano segnali di vicinanza all’armatore e all’equipaggio del Calimero Sampa, il peschereccio di Cesenatico naufragato il 28 gennaio sulle scogliere prospicienti la spiaggia di Ponente. Cristian Maretti, presidente nazionale di Legacoop Agroalimentare è intervenuto in questi termini: "Siamo vicini ai pescatori, agli armatori e alle loro famiglie. Dobbiamo contribuire al sostenimento delle spese di chi ha perso il futuro e il lavoro". Ricordiamo che i pescatori si sono mobilitati per aiutare i colleghi in difficoltà. E così per solidarietà con l’equipaggio e gli armatori del peschereccio Calimero Sampa, è stata aperta una sottoscrizione (https://www.gofundme.com/f/calimerocesenatico), per aiutare economicamente le famiglie che su quella imbarcazione facevano affidamento per vivere. "Come Legacoop Agroalimentare – prosegue Maretti –, ci sentiamo vicini ai pescatori e alle loro famiglie e appoggiamo la raccolta fondi che punta ad arrivare a 20mila euro. È il contributo al sostenimento delle spese legate al recupero del relitto e alla messa in sicurezza di quel tratto di mare e per le spese che ancora ci saranno per lo smaltimento di quanto ancora rimane. Si tratta di un atto di vicinanza al Calimero che era storia, tradizione e identità. Era il peschereccio più grande di Cesenatico e un simbolo del nostro mare". Oltre alla raccolta fondi, la marineria di Cesenatico ha in cantiere iniziative per contribuire alla causa e per continuare a dare assistenza come dal primo momento dell’accaduto.

g.m.