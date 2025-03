Peschereccio affondato, l’iniziativa del ristorante Cinema

E’ stata un successo l’iniziativa organizzata nel centro di Cesenatico, dove un noto ristoratore e un gruppo di validi artisti, hanno unito le forze per aiutare concretamente Andrea Tosi, il comandante del peschereccio Calimero Sampa affondato lo scorso 28 gennaio, infrangendosi sulle scogliere antistanti la spiaggia di Ponente. Al ristorante pizzeria Cinema, il noto locale di viale Dei Mille, si è registrata un’affluenza di oltre cento persone in due turni, con il padrone di casa Marco Galassi che ha donato il 40 percento della serata. È stata molto partecipata anche l’asta, i cui protagonisti sono stati gli artisti Maurizio Delvecchio che ha donato due dipinti e un cuore in legno realizzato con un relitto del Calimero, Gilberto Olivi, il quale ha donato un suo quadro e ha realizzato anch’egli un’opera originale dipingendo un pezzo in legno del relitto del peschereccio, Claudia Pasqualini che ha dipinto un altro pezzo del Calimero, Pino Casali che ha donato un suo quadro e Fausto Amaducci che ha donato un altro dipinto. L’artista Angiolina Catina ha donato alcuni dei suoi sassi dipinti, che sono stati anche questi venduti. "Siamo soddisfatti – ha detto Marco Casali –, l’evento è riuscito ed in questa iniziativa ha dato una mano anche il collega Diego Lombardi del ristorante pizzeria La Caveja che ha partecipato aiutando e portando alcuni prodotti gastronomici, un gesto che ho apprezzato molto. Anche i fornitori hanno voluto partecipare, tra i quali Blubai, Pirini, Ricci, Greci, Chimicart, Rodosio. Gianmarco Casadei del ristorante Tera di Sogliano ha preparato un dolce che è stato venduto sempre a scopo benefico. Alla serata ha partecipato anche Andrea Tosi, il quale ha molto apprezzato questo momento di ampia condivisione in suo favore". g. m.