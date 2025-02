Peschereccio affondato, raccolta fondi per il Calimero

Prosegue la raccolta di aiuti per sostenere gli armatori del Calimero Sampa, il peschereccio naufragato sulla scogliera di Ponente lo scorso 28 gennaio. E’ stato aperto un conto corrente con Iban IT32H0899524000000000500201 intestato alla società Mare vivo di Tosi Andrea e C. Snc. Lo scopo è quello di contribuire alle spese per il recupero di ciò che resta del Calimero Sampa. I donatori nella causale devono scrivere "Donazione per recupero". In parallelo è disponibile anche un crowdfunding, promosso anche dalla cooperativa Casa del Pescatore, per permettere a chiunque di poter esprimere il proprio sostegno dal proprio cellulare o pc in maniera immediata, sicura e facile. L’indirizzo è www.gofundme.com/calimerocesenatico.