Peschereccio affondato. Schianto contro gli scogli, in salvo l’equipaggio

Ieri mattina un peschereccio è naufragato sugli scogli di fronte alla spiaggia di Cesenatico. E’ accaduto attorno alle 5.30, quando a causa il mare in burrasca e di un errore di valutazione delle condizioni meteo marine annunciate il giorno prima e probabilmente di un errore di manovra, l’equipaggio del motopesca Calimero Sampa ha urtato contro le barriere soffolte nelle acque antistanti la zona Ponente, all’altezza dei bagni Medusa e Tosca. Lo schianto è stato tremendo. I danni sono ingenti, visto che alcune parti dell’imbarcazione lunga circa 20 metri, si sono letteralmente staccate, con attrezzature e materiali a bordo finite in mare.

La Guardia Costiera di Cesenatico e la Capitaneria di porto di Rimini hanno soccorso i quattro membri dell’equipaggio, che sono stati soccorsi sul posto dal personale del 118 e trasportati in ambulanza all’ospedale Bufalini di Cesena in via precauzionale. I quattro marinai stanno tutti bene e sono stati dimessi.

Il peschereccio si apprestava a fare rientro in porto dopo una battuta di pesca, quando a circa 300 metri dalla costa ha urtato una parte della barriera sommersa formata dai scogli, che ha provocato una grossa falla nello scafo. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso della Capitaneria di porto, la motovedetta CP 842, equipaggiata per fornire soccorso con ogni condizione meteorologica, e il battello pneumatico GC B142. I militari hanno impiegato il gommone per trarre in salvo l’equipaggio ed accompagnarlo a terra, formato dal comandante Andrea Tosi e tre pescatori tunisini, che nel frattempo si erano rifugiati sulla tuga, la sovrastruttura sul ponte di coperta dove è ubicata la plancia di comando, con la barca oramai adagiata sul fondale marino ed inclinata sul lato destro.

A riva, per una distanza di alcuni chilometri, verso nord, tra l’estremità di Ponente, Tagliata e Zadina, si sono spiaggiati parti in legno dell’imbarcazione, materiale di bordo e la cassetta del pronto soccorso.

Immediatamente sono partite le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e stabilire eventuali responsabilità. In termini tecnici e giuridici, sono state attivate le procedure di quella che all’interno della Capitaneria di porto è comunemente definita "inchiesta sommaria", per stabilire fondamentalmente le cause del sinistro marittimo, così come avviene in tutti questi casi e in episodi simili. Successivamente si arriverà a stabilire se vi sono responsabilità amministrative (ed in questo caso si attendono delle sanzioni o multe), oppure se ci sono state le responsabilità di nature penale e quindi deve essere aperto un fascicolo all’interno della Procura per dare risposte alla giustizia.

Il sindaco Matteo Gozzoli di Cesenatico, nel suo profilo social ha commentato così: "Fortunatamente non ci sono feriti, adesso bisognerà verificare i danni materiali alla barca. Siamo vicini all’equipaggio e a disposizione per il supporto necessario". L’Autorità marittima ha diffidato l’armatore del peschereccio a mettere in atto le procedure a tutela della sicurezza della navigazione e dell’ambiente marino.

