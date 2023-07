Peschereccio cerca un marinaio

Un peschereccio offre un posto di lavoro. E’ indetta la chiamata di un marittimo comunitario da imbarcare come marinaio sul motopesca ’Smack F.’ di stanza nel porto di Cesenatico, iscritto al registro navale marittimo. Gli interessati devono essere munite del libretto o del foglio provvisorio di navigazione, del tesserino d’iscrizione nel Registro pescatori marittimi e dei certificati sanitari. Il termine ultimo per presentarsi è domani alla Sezione Armamenti e Spedizioni dell’Ufficio circondariale marittimo in via del Porto 14.