Pesci morti a Levante per una microalga

Un’invisibile specie botanica acquatica, con ogni probabilità è il killer dei pesci nel laghetto del Parco di Levante. A questa conclusione sono infatti giunti gli esperti di Arpae Emilia-Romagna.

Nei giorni scorsi, sulla riva dello specchio d’acqua presente nella vasta area verde affacciata in viale dei Mille, la strada parallela al lungomare, è stata notata una anomala moria di pesci d’acqua dolce come carpe e siluri, quindi pesci di dimensioni medio grandi.

Il Comune ha immediatamente allertato l’Agenzia regionale per la protezione ambientale, che è intervenuta nella giornata di ieri all’interno del Parco di Levante.

Gli esperti chiamati a dare un giudizio hanno escluso subito come causa la condizione di mancanza di ossigeno nelle acque, quella che viene comunemente chiamata anossia.

Dai campioni d’acqua raccolti nel laghetto, l’esame eseguito nel laboratorio di Ravenna per l’analisi dei parametri chimici e del fitoplancton, ha evidenziato invece una presenza elevata di una microalga che rilascia una tossina e che solitamente prolifera particolarmente in condizioni di temperatura al di sopra della norma e scarso apporto di acque di ricambio, che è la situazione attuale di questo specchio d’acqua del Parco di Levante.

Arpae comunica che un evento simile si è riscontrato recentemente anche in un laghetto presente nel territorio del comune di Forlì. Arpae ha allertato anche l’Ausl Romagna, che è intervenuta con i propri tecnici per prelevare un campione del pesce morto e darà indicazioni al Comune per il corretto smaltimento delle carcasse. Il problema si risolverà quando le condizioni climatiche torneranno nella norma, vale a dire quando la temperatura rinfrescherà e cesserà di conseguenza l’eccessiva proliferazione della microalga.

Giacomo Mascellani