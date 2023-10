Pestaggio tra ragazze. Botte alla compagna che non fa copiare. E gli studenti filmano

Un pestaggio in piena regola all’uscita da scuola. Un’aggressione davanti a centinaia di studenti. Spintoni, ceffoni, tirate di capelli. Nella ressa dei curiosi e dei tifosi, almeno due ragazzine di 14 anni scatenate contro una coetanea ‘rea’ a quanto pare di essersi rifiutata di far copiare i compiti. È accaduto nei giorni scorsi nei pressi di un istituto superiore di Cesena e tutto è diventato virale a causa delle riprese dei telefonini che sono subito rimbalzate tra chat e social network.

L’episodio di bullismo ha scatenato sconcerto e polemiche. Fortunatamente la vittima dell’aggressione non ha riportato serie conseguenze, ma i genitori ieri si sono rivolti ai carabinieri ed hanno presentato una denuncia per percosse. L’aggressione è avvenuta davanti a tantissimi passanti, molti studenti. Alcuni hanno assistito divertiti, riprendendo la scena col telefonino. Dal video si evincono commenti a tratti divertiti, a tratti preoccupati. Dopo alcuni minuti di parapiglia, tra urla e spintoni, alcuni ragazzi si sono interposti tra le ragazzine mettendo fine al pestaggio. Le motivazioni dell’atto di bullismo non sono chiarissime, ma stando alle voci che circolano l’agguato troverebbe la sua ragione nel fatto che la studentessa presa di mira si sarebbe rifiutata di far copiare i compiti alle compagne di classe. Stando a ciò che è trapelato le allieve frequenterebbero l’istituto professionale Versari-Macrelli, ma il dirigente scolastico Giuseppe Messina non conferma ufficialmente.

"Non sono in grado di dire con certezza - afferma il dirigente – che i protagonisti della vicenda siano allievi che frequentano il nostro istituto, non siamo a conoscenza di denunce alle forze dell’ordine e l’episodio è avvenuto al di fuori dell’ambito scolastico, quindi l’istituto non ha facoltà di intervenire, prerogativa delle forze dell’ordine con le quali siamo sempre pronti a collaborare, qualora ci venga chiesto aiuto sotto ogni profilo. Ciò non significa che la scuola non intervenga con tutte le sue risorse per attuare le strategie utili a ricreare un clima di integrazione e collaborazione tra gli studenti. La scuola opera per formare la coscienza che la violenza e i fenomeni di bullismo sono sempre da evitare".

Sull’aggressione interviene anche il sindaco di Cesena. "Condanno fermamente l’episodio – afferma Enzo Lattuca –. Anche se non si è svolto nel perimetro dell’istituto scolastico, sono certo che la scuola si farà carico di accompagnare con un percorso di vicinanza le studentesse verso il ripristino di rapporti di armonia e siamo a disposizione per ogni supporto nei percorsi per il bene delle studentesse".