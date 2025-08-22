Pet therapy all’ospedale Bufalini. Donazione della Centrale del Latte

Accanto alle cure mediche, gli aspetti e emotivi e affettivi sono essenziali per i pazienti, in particolare i bambini e gli anziani. Per questo all’ospedale Bufalini è in corso un progetto di ‘pet therapy’ (terapia con animali) nell’ambito dell’iniziativa ‘Pediatria a misura di bambino’. La Centrale del Latte di Cesena ha deciso di sostenere il progetto dell’Ausl devolvendo quattromila euro raccolti nel suo stand del gelato soft in occasione della Fiera di San Giovanni.

La donazione è stata consegnata nei giorni scorsi dal presidente della centrale del Latte di Cesena Renzo Bagnolini e il direttore Daniele Bazzocchi, presenti Catia Drudi per la Direzione Medica dell’ospedale Bufalini, Laura Castiglioni dirigente medico Pediatra, Alice Rasi coordinatrice infermieristica Pediatria e terapia intensiva neonatale, Martina Spiga direzione infermieristica e tecnica, Elisabetta Montesi direzione accoglienza, urp e fundraising.

"Siamo felici di poter contribuire a un’iniziativa così importante per i piccoli pazienti del nostro ospedale – dichiarano il presidente Renzo Bagnolini e il direttore Daniele Bazzocchi – Crediamo fortemente nel valore della responsabilità sociale d’impresa e nel legame profondo con il territorio che ci ospita e sostiene da sempre".

"La Pet Therapy, parte integrante delle attività promosse da ‘Pediatria a misura di bambino’ - ha dichiarato Catia Drudi, dirigente della Direzione medica ospedaliera - si è dimostrata un efficace supporto nel percorso di cura dei bambini, riducendo stress e ansia legati alla degenza ospedaliera attraverso l’interazione con animali appositamente addestrati. Siamo molto grati a Centrale del latte per il sostegno incondizionato che da anni assicura ai nostri progetti di umanizzazone dell’ambiente di cura rivolta ai piccoli pazienti e alle loro famiglie".