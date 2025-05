Sei cani e un gatto per la pet therapy in pediatria e geriatria

Cesena, 8 maggio 2025 – Arrivano placidi con i loro padroni e coadiutori, scodinzolano, annusano, non si sottraggono a nessuna carezza, e l’ambiente invariabilmente si scompiglia tra sorrisi, esclamazioni, mani che si tendono al contatto fisico. Il pelo serico, il musetto umido, grandi occhi. Si vede giù al primo approccio l’effetto rasserenante della presenza di cani e gatti nell’interazione con gli umani. Sei cani, Kao, Maty, Mukky, Onda, Kruger e Paccy, e solo un gatto, Amilcare, disponibile quanto basta date le caratteristiche di indipendenza della sua razza.

Effetto dilatato, e comprovato da appositi protocolli e validato da ricerche scientifiche, quello degli animali da compagnia quando entrano nei reparti di cura per umanizzare quell’istituzionalizzazione che mira al corpo ma può avere effetti stranianti e di forte stress emotivo sulla mente. E poi ci sono i racconti, teneri e strazianti, che i sanitari inanellano portando testimonianze vive di questo scambio che va sotto al nome di “pet therapy” e coinvolge soprattutto bambini e anziani: “In un parallelismo di vita e di attenzione di cura che ci appare evidente soprattutto nelle difficoltà” come dice l’assessora comunale Carmelina Labruzzo. Marcello Stella, direttore della Pediatria, racconta del bimbo di quattro anni, tutto fasciato, che muove i primi passi dopo l’intervento accompagnato dalla mola paciosa del golden retriver Onda; Marisa Bagnoli, direttrice del presidio ospedaliero di Cesena e Maria Grazia Covarelli, direttrice della Geriatria, scardinano la più dura delle barriere della commozione raccontando dell’anziano ormai terminale che chiede di avere con sé il proprio gatto: scattano le precauzioni igienico sanitarie del caso, ma l’animale arriva tra le braccia del suo padrone. Che si spegne il giorno dopo. E poi un episodio di piena allegria (la racconta l’assessora Labruzzo) con un gatto che arriva imprevedibilmente in una stanza dove c’è un incontro istituzionale e l’effetto è quello di “una riunione diversa” almeno per quel giorno.

Ma la pet therapy non è solo sorpresa e divertimento. C’è alla base un reale sollievo dello stress e un effetto stimolante della cura. Il Servizio sanitario nazionale però non lo finanzia, benché l’Ausl Romagna ne promuova l’applicazione, soprattutto in pediatria e in geriatria. E così diventa efficace l’impegno, come illustra Elisabetta Montesi, per la ricerca di sponsor. La risposta è entusiasmante e mette insieme l’intera società: aziende, banche, privati. Contributi sono arrivati da Onit, Giulia Vitali, Arte E Movimento, Associazione Noi per te, Azienda General System, BCC Ravennate Forlivese e Imolese e ASD San Marco Cesena. Poi ci sono loro, gli operatori, della Fondazione Opera Don Pippo ETS con i loro “medici pelosi”, animali di proprietà che non sottostanno a particolari addestramenti (come nel caso dei cani conduttori di non vedenti) ma tirano fuori le loro capacità di mettersi in relazione con i pazienti grazie al profondo rapporto che c’è con i loro padroni. Che sono veterinari, psicologi e coadiutori. Personale addestrato a condurre cani e gatti tra i pazienti secondo criteri pensati per agire sui meccanismi emotivo-affettivi correlati al livello di stress derivante dall’ospedalizzazione, terapie e visite mediche, secondo l’ottica dell’Umanizzazione delle Cure. In alcuni casi, come nella Geriatria, in cui gli effetti stranianti dei ricoveri spesso portano nei pazienti profonda confusione e incapacità di riconoscere il luogo dove sono degenti, la pet therapy (qualche ora la settimana) si associa ad altre stimolazioni come la musicoterapia e un cartellone dove ogni giorno compare giorno, mese ed anno in corso.