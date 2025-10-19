Qualcosa si muove

Valerio Baroncini
Qualcosa si muove
Cesena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Gli 007 della storiaCaso VildozaBaccalà scadutoRagazzino mortoProf 92 anniSagre in Emilia Romagna
Acquista il giornale
CronacaPetardo esplode in aula al Serra. Lanciato attraverso una finestra, studenti terrorizzati ma illesi
19 ott 2025
ERMANNO PASOLINI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cesena
  3. Cronaca
  4. Petardo esplode in aula al Serra. Lanciato attraverso una finestra, studenti terrorizzati ma illesi

Petardo esplode in aula al Serra. Lanciato attraverso una finestra, studenti terrorizzati ma illesi

La deflagrazione ha causato danni a un banco. Intervento dei carabinieri per le indagini sui responsabili

L’istituto tecnico commerciale ’Renato Serra’ in via Plauto in un’immagine di repertorio. L’esplosione del petardo è avvenuta ieri mattina (foto Luca Ravaglia)

L’istituto tecnico commerciale ’Renato Serra’ in via Plauto in un’immagine di repertorio. L’esplosione del petardo è avvenuta ieri mattina (foto Luca Ravaglia)

Un petardo lanciato in una classe e scoppiato in mezzo ai banchi. Sono stati momenti di terrore ieri mattina, all’interno di un’aula scolastica dell’Istituto tecnico commerciale Renato Serra in via Plauto 67 a Cesena. Ignoti, dall’esterno, hanno lanciato un petardo in un’aula che aveva le finestre aperte per le temperature ancora miti e dove, naturalmente, si stavano tenendo le lezioni.

Il petardo è scoppiato prima di raggiungere terra, i ragazzi sono rimasti terrorizzati e la deflagrazione ha causato danni a un banco e al materiale scolastico di uno studente. Secondo una prima ricognizione, il materiale esplodente contenuto nel petardo era significativo, avrebbe potuto provocare seri danni se fosse esploso in faccia a un ragazzo. Fortunatamente l’esplosione non ha causato lesioni a nessun studente e nessuno ha avuto bisogno di ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena. La paura però è stata tanta. Solo più tardi due alunni hanno confessato di continuare a sentire un fastidioso ronzio nelle orecchie, ma non sono ricorsi, almeno nell’immediatezza del fatto, alle cure mediche.

Sono state subito allertate le forze dell’ordine e all’istituto Renato Serra sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Cesena che hanno immediatamente avviato le indagini per cercare di risalire ai responsabili. I militari puntano a verificare in breve tempo, anche con l’ausilio di immagini eventualmente riprese da telecamere di sorveglianza nella zona, se l’azione sia stata portata avanti da un solo individuo o da un gruppo. Il dirigente scolastico ha presentato subito ai carabinieri denuncia contro ignoti per accensioni ed esplosioni pericolose.

e. p.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Atti vandaliciCarabinieri