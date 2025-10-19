Petardo esplode in aula al Serra. Lanciato attraverso una finestra, studenti terrorizzati ma illesi

Un petardo lanciato in una classe e scoppiato in mezzo ai banchi. Sono stati momenti di terrore ieri mattina, all’interno di un’aula scolastica dell’Istituto tecnico commerciale Renato Serra in via Plauto 67 a Cesena. Ignoti, dall’esterno, hanno lanciato un petardo in un’aula che aveva le finestre aperte per le temperature ancora miti e dove, naturalmente, si stavano tenendo le lezioni.

Il petardo è scoppiato prima di raggiungere terra, i ragazzi sono rimasti terrorizzati e la deflagrazione ha causato danni a un banco e al materiale scolastico di uno studente. Secondo una prima ricognizione, il materiale esplodente contenuto nel petardo era significativo, avrebbe potuto provocare seri danni se fosse esploso in faccia a un ragazzo. Fortunatamente l’esplosione non ha causato lesioni a nessun studente e nessuno ha avuto bisogno di ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena. La paura però è stata tanta. Solo più tardi due alunni hanno confessato di continuare a sentire un fastidioso ronzio nelle orecchie, ma non sono ricorsi, almeno nell’immediatezza del fatto, alle cure mediche.

Sono state subito allertate le forze dell’ordine e all’istituto Renato Serra sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Cesena che hanno immediatamente avviato le indagini per cercare di risalire ai responsabili. I militari puntano a verificare in breve tempo, anche con l’ausilio di immagini eventualmente riprese da telecamere di sorveglianza nella zona, se l’azione sia stata portata avanti da un solo individuo o da un gruppo. Il dirigente scolastico ha presentato subito ai carabinieri denuncia contro ignoti per accensioni ed esplosioni pericolose.

e. p.