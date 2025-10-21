“Il petardo esploso in aula ha bucato un banco: poteva causare una strage”

Cesena, 21 oyttobre 2025 – Una forte esplosione, e poi quel buco nel banco. Che ci si vede attraverso. Un petardo è volato all’interno di un’aula di una classe prima dell’istituto Renato Serra in via Plauto, sabato mattina verso le 11. E’ stato lanciato dall’esterno, dalla strada, ed è entrato in classe da una finestra aperta. Un gesto studiato e non casuale, sembrerebbe. Forse una bravata, che però poteva avere serie conseguenze. Gli studenti, fortunatamente, sono rimasti tutti illesi. Ma continuano a chiedersi che cosa sia successo, chi sia stato e perché? Qualche alunno ha guardato fuori dalla finestra (sotto l’istituto c’è una stradina da cui passano tanti scolari e altra gente) ma non ha visto nulla di significativo, non ha individuato nessun possibile autore di quel folle gesto. Come se si fosse dileguato all’istante, dopo quel lancio del petardo che poteva causare gravi conseguenze e ferire i ragazzi o la professoressa che stava facendo lezione. Fortunatamente ci sono stati solo danni a un banco, e momenti di stordimento per alcuni ragazzi, che hanno continuato a sentire un ronzio e dolore alle orecchie a lungo.

Lo sgomento degli alunni della classe della prima superiore, dell’istituto tecnico economico Renato Serra, è stato riportato dalle aule della scuola fino a dentro le mura domestiche, dove i genitori erano ignari di quello che era successo a scuola. Solo ieri l’istituto ha pubblicato una circolare con oggetto una ‘convocazione straordinaria del consiglio di classe’ che si terrà giovedì alle 13.05 per discutere ‘sui fatti accaduti in data 18 ottobre e sulle misure adottate’. “Ma come è possibile che possano capitare queste cose in una scuola? – è il commento della madre di uno studente che è rimasto molto spaventato per l’accaduto – è un fatto gravissimo e, data la grandezza del petardo, c’era anche la possibilità che qualcuno rimanesse gravemente ferito. Solo ieri in tarda mattinata è arrivata la circolare con la data dell’incontro per parlare del fatto”. “Io ho saputo dell’accaduto – continua la madre del giovane – perché mio figlio me lo ha raccontato appena è rientrato a casa sabato. Mi ha detto che i ragazzi hanno visto questo petardo lanciato dall’esterno ma non hanno capito subito di cosa si trattasse. Poi c’è stata una forte esplosione. Il petardo era di una dimensione consistente, come una pallina da tennis, e ha causato un buco in un banco dal quale si vede attraverso. E’ scoppiato in mezzo ai banchi e i ragazzi che erano nella prima fila sono rimasti scioccati. Molti piangevano e continuavano a ripetere ‘cosa ci sarebbe successo se ci avesse colpito in testa o in faccia?’. Mio figlio ha sentito male alle orecchie per il forte rumore, come un ronzio che è durato per un po’, ma poi gli è passato”. “In classe molti ragazzi si sono chiesti il perché dell’accaduto e hanno cercato di capire come qualcuno potesse avere fatto un gesto del genere, lanciare in un’aula un petardo acceso di quelle dimensioni – continua la madre dello studente –. Ora noi genitori abbiamo paura: se succedono queste cose, cosa ci dobbiamo aspettare? Che un domani qualcuno entri con una pistola in classe?In molti abbiamo mandato una mail per chiedere alla scuola come intendesse procedere”.

La risposta non è tardata ad arrivare e nel primo pomeriggio di ieri, in una circolare inviata a tutti i genitori dei ragazzi, è stato annunciato che si terrà una riunione straordinaria giovedì per discutere dei fatti accaduti e per parlare delle misure adottate. Intanto i carabinieri della compagnia di Cesena hanno avviato le indagini per cercare di risalire ai responsabili.