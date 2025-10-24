Petardo in aula al ‘Serra’. Classe spostata di un piano

Sono stati presi dei provvedimenti dall’istituto Renato Serra di Cesena, dove sabato mattina alle 11 è scoppiato un petardo in una classe prima. Il petardo, grande come una pallina da tennis, è stato lanciato da una stradina esterna alla scuola ed è volato dentro l’aula, entrando in classe da una finestra che era aperta. Un gesto studiato e non casuale, sembrerebbe. Forse una ragazzata, che poteva avere serie conseguenze. Gli studenti, fortunatamente sono rimasti tutti illesi. Ma una forte esplosione improvvisa ha spaventato gli alunni e l’insegnante. Il petardo è volato in mezzo alla classe finendo per fare un buco in un banco.

Ieri durante un consiglio di classe organizzato dalla scuola con i genitori degli studenti, si è parlato dei provvedimenti presi. La classe prima dove è avvenuto l’incidente è stata spostata al secondo piano: si trovava infatti al primo piano, con le finestre molto vicine alla strada. Lo spostamento in un’altra aula parrebbe scongiurare che possano avvenire altri simili episodi. Pochi scalini in più, per garantire più sicurezza. Molti studenti quel giorno hanno avvertito un ronzio e dolori alle orecchie per alcune ore dopo lo scoppio del petardo. Ma poi i fastidi sono passati.

"Siamo più tranquilli ora che i nostri ragazzi sono in un’altra aula – hanno detto i genitori degli studenti – anche se siamo rimasti molto turbati dal fatto e siamo stati avvisati dalla scuola solo dopo 48 ore dall’incidente, dopo che molti di noi erano già stati allertati dai figli. Sappiamo che inizialmente un giovane preso in strada era stato ritenuto il responsabile di quel gesto, ma poi i sospetti iniziali sono apparsi infondati". Sembra infatti che un dipendente della scuola abbia visto un ragazzo mentre si allontanava di corsa dopo lo scoppio del petardo. Il giovane è stato sentito dai carabinieri, ma è risultato estraneo ai fatti.

Le indagini continuano per capire chi possa essere il colpevole di un così folle gesto, anche attraverso la visione delle telecamere di videosorveglianza. Un fatto simile era già avvenuto al Cubo tempo fa, e il responsabile era stato individuato in un 14enne. "Quello che ci domandiamo – continuano i genitori – è il perché non vengano installate ulteriori delle telecamere all’esterno della scuola, visto che all’interno non è possibile".