Petizione a sostegno delle famiglie di ammalati

Sostegno alle famiglie. Lo propone, il gruppo di cittadini e di rappresentanti di associazioni di volontariato, nato di recente a San Piero in Bagno, per cercare di dare aiuto e sollievo alle famiglie impegnate nell’accudimento di persone affette da malattie sempre più frequenti e che creano disabilità fisica, mentale e cognitiva. "I problemi burocratici e di assistenza affrontati dai famigliari, quasi sempre da soli – sottolineano i promotori della encomiabile iniziativa – a volte paiono così grandi e gravosi da mettere a dura prova la loro volontà e capacità di continuare ad assistere il proprio caro al domicilio. La nostra iniziativa potrebbe servire a creare una rete di sostegno per queste famiglie con uno scambio di informazioni sui servizi attivi nel territorio, ma anche solo di sostegno psicologico". "Per quanto riguarda i servizi attivi in Vallata, molto scarsi – prosegue il gruppo di sostegno – vorremmo iniziare una raccolta firme per fare pressione sui referenti politici locali ed ottenere l’attivazione di un centro diurno presso la residenza della Casa residenziale per anziani Camillla Spighi o presso il Centro sociale Auser, entrambi a San Piero, l’attivazione di laboratori (esempio Convivium), trasporti verso strutture sanitarie per terapie e visite mediche e verso centri diurni o laboratori della nostra Vallata". Le firme per la petizione vengono raccolte nei locali dell’Ospedale Angioloni di S.Piero, farmacia Camagni a S.Piero e la farmacia Brandi di Bagno di Romagna. Inoltre, tutti i mercoledì, anche presso un banchetto sotto i portici al mercato di S.Piero. Per informazioni: Teresa Renzetti (trenzetti1@gmail.com).

gi. mo.