Petizione contro l’edificazione. "L’area è agricola"

Farà capolino in consiglio comunale a Gambettola, lunedì alle 18, una petizione popolare sulla tutela ambientale contro il dissesto idrogeologico a proposito dell’area Pua 39. Sono state raccolte 115 firme. I cittadini residenti nelle vie adiacenti al terreno all’area residenti in via Sopra Rigossa, via Alfieri, via Monti, via Foscolo e altre nel testo della petizione scrivono che la zona è soggetta "già da tempo a numerosi allagamenti e in particolar modo al cospetto degli ultimi avvenimenti evidenziano ancora una volta l’importanza della area Pua 39 come scudo di contenimento dell’enorme quantitativo d’acqua e liquidi fognari riversati sul territorio.

I cittadini chiedono che l’area non venga edificata, come prevenzione dei rischi che una ulteriore cementificazionr porterebbe". Si tratta di un’area di 60mila metri.

"Si tratta di un vecchio Pua decaduto, l’area è diventata agricola e non vi può costruire – afferma l’assessore Ivano Piraccini a cui è stato affidato l’intervento in consiglio comunale – a meno che in futuro non intervenga un forte interesse pubblico come la necessità di costruire una scuola o una residenza sanitaria". Prima della discussione la sindaca Letizia Bisacchi, nonché assessora all’Urbanistica, terrà una comunicazione al consiglio sull’argomento in questione.