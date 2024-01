Piacentini diplomatico sullo 0-0: "È comunque un buon risultato"

Fra i protagonisti della letargica gara di Ferrara fra Spal e Cesena c’è stato sicuramente il difensore bianconero Matteo Piacentini. Il giocatore del Cavalluccio ha giocato una gara attenta per tutti i 90 minuti dando il suo contributo al concretizzarsi dell’undicesimo clean sheet in questo campionato per i romagnoli, un risultato che conferma la formazione cesenate come la squadra con il miglior attacco ed anche con la miglior difesa. Per quello che riguarda la sua prestazione individuale, Piacentini non si sbilancia: "Quando si tratta di giudicarmi preferisco far parlare gli altri – dice – ma penso di aver fatto una gara abbastanza attenta e buon, questo sì mi sento di dirlo".

Piacentini è reduce da un periodo di impiego altalenante. Ora però è tornato a giocare e questo lo rende soddisfatto: "Ovviamente non è mai facile non giocare, ma prima di tutto bisogna pensare al meglio per il gruppo e per la squadra e la squadra, come si vede, sta facendo benissimo e non c’era nulla da dire. Contro la Spal mancava Prestia, quindi mi dovevo far trovare pronto, spero e credo di esserci riuscito".

Per quello che riguarda il suo duello individuale uno contro uno contro Edera, Piacentini risponde in modo equilibrato: "Sapevo che avevo di fronte un elemento di grandissima qualità, quindi ho cercato di essere il più attento possibile. Sapevo che era mancino e quindi cercavo di non farlo rientrare sul suo piede migliore".

Sul risultato finale il difensore ha la sua idea: "Ogni partita è fatta da episodi. Se avessimo segnato all’inizio con il colpo di testa di Berti o con Silvestri oppure se avesse segnato la Spal su quel calcio d’angolo, oggi saremmo qui a parlare di un altro risultato. Alla fine è venuto fuori uno 0-0 che considero comunque un buon risultato".

Essere scesi in campo dopo la notizia della sconfitta della Torres a Rimini potrebbe aver influenzato il rendimento del Cesena soprattutto nel finale, ma su questo Piacentini è sibillino: "Non lo so, forse inconsciamente sì, però non ne sono certo perché l’inconscio è inconscio e non dipende da noi. Però siamo stati bravi e dovremo continuare ad esserlo a guardare solo a noi stessi senza farci ingannare e senza farci condizionare dai risultati delle altre squadre".

Stefano Benzoni