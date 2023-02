"Piadina, nuovi ingredienti per tutelare i nostri chioschi"

Il Consorzio di promozione e tutela della piadina romagnola è intervenuto in merito al riconoscimento di nuovi ingredienti ‘ammessi’ nell’ambito della certificazione Igp del prodotto simbolo della gastronomia di casa nostra. Il presidente Alfio Biagini ha preso spunto dalle dichiarazioni rilasciate al Carlino da Angelo Spanò, responsabile di Confesercenti Cesenate: "Concordiamo con lui – rimarca Biagini -, quando afferma che la piadina romagnola dei chioschi deve essere tutelata. L’apertura del Disciplinare, infatti, deriva proprio dall’esigenza di tutelare i chioschi che sono le ‘sentinelle’ della piadina romagnola nel territorio, per il loro rapporto diretto con i consumatori. Una nostra indagine nella parte ‘alta’ della Romagna aveva evidenziato come in numerosi chioschi tali ‘nuovi’ ingredienti opzionali, come latte e miele, venivano da tempo adottati. Il Disciplinare recentemente modificato non ha fatto altro che recepire quanto era già sul territorio, confermando la differenza tra la piadina fatta cotta e gustata sul momento, e quella prodotta e spedita al di fuori dai confini della Romagna. Sono i motivi che nove anni fa ci hanno portato all’ottenimento dell’Igp che ha certificato che la piadina romagnola può essere realizzata solo nel territorio dove è nata, rispettando i quattro ingredienti che ne hanno fatto la storia: farina, acqua, sale, strutto o olio d’oliva. Dobbiamo essere uniti in difesa del prodotto simbolo della Romagna e questo potrà avvenire solo in una comunità d’intenti che ha come punto di riferimento l’Igp".