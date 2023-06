Piadiniamo 2023 a Savignano, torna l'evento originale della Romagna

A Savignano torna ’Piadiniamo’ e sono state aperte le adesioni per chioschisti, espositori e artigiani. Ancora e più di sempre la Romagna sarà protagonista di questa decima edizione dell’evento, il primo, l’originale che ha donato il cuore alla Regina, la piadina, il pane di Romagna. L’edizione si svolgerà dal 21 al 23 luglio e rappresenta un compleanno tondo, importante perché cade nell’estate post-alluvione e racconterà la Romagna come una volta, ma anche la Romagna di oggi, quella che si lancia verso il futuro.

’Piadiniamo’ 2023 è organizzata dall’associazione I-fest. Alla direzione artistica Gianmarco Casadei e Mattia Matro Guidi (foto), ideatori del format che propone un itinerario del gusto con le migliori piadinerie del territorio, alle quali sarà chiesto di proporre tre varianti di farcitura.

Dicono i due direttori: "Per noi è l’edizione più romantica dperché riporta a tutti i ricordi di quando, dieci anni fa, da una semplice idea abbiamo iniziato a girare per la Romagna cercando collaborazioni per questo evento. Abbiamo tante nuove idee, tra cui una sorpresa nei chioschi di piadina e novità nel programma degli spettacoli, tra cui una rievocazione di sfide tra quartieri".

Ha detto il sindaco Filippo Giovannini: "La piadina con lo squacquerone è il nostro miglior biglietto da visita, ma se ci aggiungiamo un bicchiere di vino, le sere d’estate, gli amici, la musica, la nostra città, è molto di più, è Piadiniamo. Dentro c’è tutta la Romagna e non vediamo l’ora che arrivi per andarne ancora più fieri e orgogliosi e per goderci quello che siamo capaci di dare, voglia di vivere e allegria".

Ermanno Pasolini