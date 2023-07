’Piadiniamo’, tutto pronto per un menù superlativo

di Ermanno Pasolini

Porchetta e kebab romagnolo, pecorino e marmellata, manzo tonnato e polvere di cappero, mascarpone….. ma anche la classica con il prosciutto crudo o con squacquerone e rucola o con radicchio e cipolla. Purchè sia padina.

Piadiniamo 2023 ha preparato un menu superlativo per il 10° compleanno, e per l’edizione della ripresa post-alluvione. Si parte domani e fino a domenica Savignano sarà la piazza della piadina. Ci saranno spettacoli, musica dal vivo, mostre ed esibizioni di tutto ciò che componeva il mondo contadino e agricolo, dai vecchi mestieri ai cantastorie, agli animali della fattoria per la gioia dei piccoli, alle balle di fieno che rappresentano da sempre la scenografia familiare e suggestiva dell’evento.

Piazza Borghesi sarà rinverdita da 200 metri quadri di prato, su cui sedersi per poter degustare la propria piadina. Al timone dell’evento, organizzato dall’associazione culturale I-fest, con il sindaco Filippo Giovannini alla presentazione, erano presenti Gianmarco Casadei, Andrea Del Pizzo e Mattia Matro Guidi, ideatori del format che propone un itinerario del gusto con le migliori piadinerie del territorio, alle quali è stato chiesto di proporre tre varianti di farcitura, scegliendo tra quelle più fedeli alla scuola di una volta fino alle contaminazioni moderne e alle declinazioni dolci.

Domani inizieranno gli ’sciucaren’ del Gruppo ballerini romagnoli in abiti tradizionali, poi saranno visitabili le mostre e le esposizioni, come i trattori d’epoca di Alvaro Menghi in piazza Faberi, le auto d’epoca di Stefano Ruscelli e le biciclette d’epoca di Loris Migani in piazza Borghesi. A Piadiniamo si potranno vedere anche i fabbri e gli artigiani, i tegliai di Montetiffi, gli animali della fattoria e spettacoli itineranti. E ci sarà pure la battitura del grano. In scena ci saranno la Rimini Dance Company, la marching band ’I musicanti di San Crispino’, la scuola di ballo ’Bruno Malpassi’, i Brass to House con la loro musica a bordo dell’Ape itinerante, i danzatori di Cesena Danze, Emisurèla, classic folk orchestra, Carlo e le pulci ukulele band, Loris Martelli con la sua poesia in musica.

Dalla serata inaugurale si potrà giocare ’A bordo vasca’: chi centra il bersaglio fa cadere in acqua la malcapitata preda. I giochi di una volta vedranno sfidarsi i quartieri di Savignano con prove e abilità da vincere a suon di punti. Otto i chioschi in piazza provenienti da Cesena, Rimini e dalla Valle del Rubicone. Dicono gli organizzatori: "La prima edizione di Piadiniamo richiamò 12mila visitatori. L’ultima l’anno scorso oltre 35mila. Piadiniamo rappresenta uno degli eventi in grado di offrire un’esperienza enogastronomica e culturale unica".